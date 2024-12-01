Восемь главных вопросов: что нужно знать, если вы хотите заключить договор ренты

1. Обязан ли рентоплательщик ухаживать за пожилым собственником квартиры?
Все зависит от конкретных условий договора. Если вы не можете понять их нюансов, их обязан оговорить нотариус, у которого вы будете договор ренты заключать, — пояснила юрист Светлана Колесникова.
— Если вы заключаете договор пожизненного содержания с иждивением, то плательщик ренты помимо денежных платежей или вместо них обязан обеспечивать оговоренные жизненные потребности пенсионера: в жилище, питании, одежде, лечении и уходе, а также организации ритуальных услуг. Как следует из названия, выплаты или содержание полагаются пенсионеру до конца его жизни. Рента прекращается со смертью ее получателя.
2. Какие ограничения существуют для рентоплательщиков?
Если рента пожизненная, то ее получатель живет в квартире или доме до своей кончины, — пояснила Светлана Колесникова. — Лишить его права на проживание плательщик ренты не сможет никогда.
3. Что подтверждает выполнение договорных обязательств?
Рентодатель должен в любой момент документально подтвердить, что он заботился о пожилом человеке, — пояснила Светлана Колесникова. — Для этого нужно хранить доказательства всего, что исполняет по договору: выписки из банка о переводе средств, чеки из магазинов, подтверждения оплаты услуг и так далее. Также не будет лишним ежемесячно оформлять акт — расписку о том, что условия по договору выполнены и получатель ренты за прошедший период претензий к плательщику ренты не имеет.
4. Могут ли родственники рентополучателя претендовать на квартиру, находящуюся в ренте?
Квартира, переданная гражданином по договору ренты, не наследуется его наследниками, если только сделка не будет признана недействительной, — пояснила юрист. — При этом наследники плательщика ренты, если, например, это частное лицо, наследуют квартиру и обязательства по выплате ренты, если получатель ренты пережил плательщика ренты или если заключен договор постоянной ренты. Простой пример: сосед заключил с вами договор ренты — после вашей смерти квартира достанется ему, а он будет за вами ухаживать и вас содержать. Но этот человек, скажем, погиб в автоаварии. Тогда вам платят наследники этого человека. И после вашей кончины квартира достанется уже им.
5. В каких ситуациях возможно расторжение договора ренты?
Расторгнуть договор в одностороннем порядке можно только по требованию получателя, если плательщик нарушает условия договора и не выполняет свои обязательства. Например, не делает денежных выплат, не обеспечивает уход и так далее, — рассказывает Светлана Колесникова. — В случае договора пожизненного содержания с иждивением получатель может потребовать вернуть ему имущество или выплатить его полную стоимость, если плательщик нарушает условия договора. При обоюдном согласии сторон расторгнуть договор или внести в него изменения необходимо обратиться к нотариусу и заключить дополнительное соглашение к договору ренты, которое затем нужно зарегистрировать в Росреестре.
6. Что делать, если недвижимость повреждена или уничтожена?
Гибель или повреждение объекта недвижимости, переданного по договору ренты, не является основанием для ее прекращения, — пояснила юрист. — Например, если дом полностью сгорел, признан аварийным или квартира серьезно пострадала от того, что ее залили соседи, плательщик будет обязан продолжать выплаты или оказывать содержание пенсионеру на прежних условиях. Чтобы этого не произошло, плательщику ренты имеет смысл страховать недвижимость. А получателю ренты, в свою очередь, рекомендуется включить в договор ренты условие, согласно которому при утрате или повреждении имущества плательщик ренты обязан обеспечить вас благоустроенным жильем.
7. Нужно ли получателю ренты платить налоги?
— Согласно закону рентные платежи являются доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13 процентов, — пояснила юрист. — Передача квартиры с выплатой единовременного платежа расценивается как купля-продажа. С полученной суммы потребуется оплатить налог, если пенсионер владел квартирой менее установленного законом срока (пять лет) и получил сумму более миллиона рублей.
Также налог нужно уплачивать с регулярных рентных платежей. Для оплаты налогов потребуется подать декларацию 3-НДФЛ.
8. Могут ли плательщиками ренты быть родственники?
Закон этого не запрещает, — пояснила Светлана Колесникова. — Хотя ренту чаще всего выбирают одинокие пенсионеры, но она представляет интерес и для родственников — ведь это альтернатива дарению или завещанию.
КСТАТИ.
Реально оценивайте условия предлагаемой сделки. Формально они могут быть очень выгодными. Например, выплата сразу половины стоимости квартиры и достаточно щедрые ежемесячные платежи в последующем. Именно это и должно насторожить. Велика вероятность мошеннической схемы, поскольку для другой стороны получение квартиры на таких условиях попросту невыгодно. В любом случае договор ренты нужно заключать не абы с кем, а лучше с компанией, которая давно на рынке и имеет хорошие отзывы клиентов.