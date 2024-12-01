Восемь главных вопросов: что нужно знать, если вы хотите заключить договор ренты

Квартира, переданная гражданином по договору ренты, не наследуется его наследниками, если только сделка не будет признана недействительной, — пояснила юрист. — При этом наследники плательщика ренты, если, например, это частное лицо, наследуют квартиру и обязательства по выплате ренты, если получатель ренты пережил плательщика ренты или если заключен договор постоянной ренты. Простой пример: сосед заключил с вами договор ренты — после вашей смерти квартира достанется ему, а он будет за вами ухаживать и вас содержать. Но этот человек, скажем, погиб в автоаварии. Тогда вам платят наследники этого человека. И после вашей кончины квартира достанется уже им.