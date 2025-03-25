«Восемь-девять недель»: В Челябинске у мужчины выявили беременность

«Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую её, забиваю в Интернет, и у меня там высвечивается: “первый скрининг — восемь-девять недель, ребёнок не даун”. Я говорю: “Так ты у меня беременный!” Он: “в смысле”, я говорю: “в прямом”, — отметила женщина.
Ошибка оказалась в предмете проверки: мужчина хотел узнать уровень креатинина, а медики высчитали альфа-фотопротеин. Также в документе было указано, что исследование ведётся в связи с беременностью. Супруга пациента обратилась в поликлинику, но там ответили, что всему виной стал сбой на портале «Госуслуг».