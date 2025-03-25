«Восемь-девять недель»: В Челябинске у мужчины выявили беременность

«Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую её, забиваю в Интернет, и у меня там высвечивается: “первый скрининг — восемь-девять недель, ребёнок не даун”. Я говорю: “Так ты у меня беременный!” Он: “в смысле”, я говорю: “в прямом”, — отметила женщина.