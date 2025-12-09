Воронежскую школьницу признали самой красивой девочкой России

Конкурс «Маленькие мисс и мистер Россия мира» (Little Miss and Mister World Russia) проходит в России с 2019 года. В нем принимают участие победители региональных и муниципальных конкурсов красоты в возрасте от 3 до 17 лет. Они соревнуются в 6 возрастных категориях и одной особенной — для детей с ограниченными возможностями. Главным призом конкурса стала не только возможность принять участие в международном этапе, но и экскурсионный тур в Турцию.