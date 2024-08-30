Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вор назвал кражу 20-килограммовой статуэтки гориллы «глупой ошибкой»

33-летний австралиец, укравший фигурку гориллы по имени Гарри из мельбурнского дома престарелых, признал, что совершил глупую ошибку.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Victoria Police

30 августа стало известно, что 33-летний Мэтью Ньюболд признал себя виновным в краже 20-килограммового садового украшения по имени Гарри из дома престарелых, расположенного на острове Святой Елены в Мельбурне, Австралия.

Сообщается, что 6 июня Ньюболд отправился с другом в Лейт-Парк-виллидж, чтобы купить комод, когда заметил статую гориллы около дома престарелых. Мужчина схватил Гарри и посадил его на заднее сиденье автомобиля, который взял напрокат.

Ньюболд был арестован спустя месяц, 5 июля. Тогда при обыске в его телефоне были обнаружены текстовые доказательства — сообщения друзьям, в которых говорилось: «ЛОЛ, я украл гориллу, и что с того?».

Адвокат обвиняемого Ребекка Элдер заявила суду, что Ньюболд принял глупое и конъюнктурное решение украсть статуэтку Гарри, но у него никогда не было намерения ее продавать. Ньюболд, в свою очередь, признал перед магистратом, что он допустил грубую ошибку.

В настоящее время мужчина отпущен под залог до следующего судебного заседания.

Ранее из магазина в Нью-Йорке украли 18-летнего кота. Подробнее о случившемся читайте по ссылке.