Вор назвал кражу 20-килограммовой статуэтки гориллы «глупой ошибкой»

30 августа стало известно, что 33-летний Мэтью Ньюболд признал себя виновным в краже 20-килограммового садового украшения по имени Гарри из дома престарелых, расположенного на острове Святой Елены в Мельбурне, Австралия.
Сообщается, что 6 июня Ньюболд отправился с другом в Лейт-Парк-виллидж, чтобы купить комод, когда заметил статую гориллы около дома престарелых. Мужчина схватил Гарри и посадил его на заднее сиденье автомобиля, который взял напрокат.
Ньюболд был арестован спустя месяц, 5 июля. Тогда при обыске в его телефоне были обнаружены текстовые доказательства — сообщения друзьям, в которых говорилось: «ЛОЛ, я украл гориллу, и что с того?».
Адвокат обвиняемого Ребекка Элдер заявила суду, что Ньюболд принял глупое и конъюнктурное решение украсть статуэтку Гарри, но у него никогда не было намерения ее продавать. Ньюболд, в свою очередь, признал перед магистратом, что он допустил грубую ошибку.
В настоящее время мужчина отпущен под залог до следующего судебного заседания.
Ранее из магазина в Нью-Йорке украли 18-летнего кота. Подробнее о случившемся читайте по ссылке.