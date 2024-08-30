Вор назвал кражу 20-килограммовой статуэтки гориллы «глупой ошибкой»

Адвокат обвиняемого Ребекка Элдер заявила суду, что Ньюболд принял глупое и конъюнктурное решение украсть статуэтку Гарри, но у него никогда не было намерения ее продавать. Ньюболд, в свою очередь, признал перед магистратом, что он допустил грубую ошибку.