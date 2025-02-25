Вор инсценировал приступ, чтобы выкрасть щенков бульдога стоимостью более $8 тыс

Сообщается, что трое преступников притворились посетителями зоомагазина. Пока двое из них рассматривали животных, один упал на пол, имитируя приступ. Когда мужчина привлек всеобщее внимание, сообщники вытащили из вольера двух 11-месячных щенков бульдога и спешно скрылись в неизвестном направлении на золотистом Cadillac Escalade с хромированными дисками. «Сердечника» воры решили с собой не брать, так как его успели взять под стражу охранники.