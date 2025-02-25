Вор инсценировал приступ, чтобы выкрасть щенков бульдога стоимостью более $8 тыс

В одном из зоомагазинов Денвера (Колорадо, США) группа преступников устроила настоящий спектакль, чтобы украсть щенков бульдога стоимостью более $8 тыс (~ 693 тыс рублей), — пишет NBC News.
Сообщается, что трое преступников притворились посетителями зоомагазина. Пока двое из них рассматривали животных, один упал на пол, имитируя приступ. Когда мужчина привлек всеобщее внимание, сообщники вытащили из вольера двух 11-месячных щенков бульдога и спешно скрылись в неизвестном направлении на золотистом Cadillac Escalade с хромированными дисками. «Сердечника» воры решили с собой не брать, так как его успели взять под стражу охранники.
Известно, что задержанного мужчину передали полицейским. В настоящее время преступника допрашивают, чтобы выявить личность других воров и вернуть украденных щенков.
Ранее рассказывали о другом необычном ограблении: из Бленхеймского дворца украли золотой унитаз стоимостью £2,8 млн.