Вопрос о клопах самым популярным запросом Google во Франции в 2023 году

«Поисковая система подробно описывает в годовом отчете новые слова, личности и события, которые вызвали наибольший интерес в течение года», — уточняется в сообщении.

Среди самых популярных тем названы запросы «как узнать, есть ли у вас клопы?», а также «определение вотума порицания». Кроме того, французы интересовались экс-премьером страны Эдуардом Филипом и актрисой Бриджит Бардо. Также часто в запросах фигурировали звезда Голливуда Мэтью Перри и британо-французская актриса и певица Джейн Биркин.

В конце октября СМИ Франции сообщили, что спецслужбы страны обвинили российские медиа в том, что они якобы поспособствовали возникшему «психозу» у французов из-за распространения постельных клопов. В пример приводился материал, в котором указывалось, что кризис с клопами во Франции связан с украинскими беженцами, добавляет «Газета.Ru».

До этого, 3 октября, минздрав Франции призвал прекратить панику из-за нашествия клопов в Париже после появления кадров, на которых насекомые ползают по сиденьям парижского метро, высокоскоростных поездов и в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже.

На следующий день министр-делегат транспорта Франции Клеман Бон заявил, что на данный момент обострения ситуации с постельными клопами нет.