Вооруженная охрана могла остановить стрелка в Мытищах — эксперт

Впрокуратуре Московской области рассказали, что мужчину не впустили в торговый центр после чего он распылил газовый баллончик в охранников. Следующая попытка войти в здание уже сопровождалась стрельбой.
— Ситуация под контролем, стрелявший задержан, угроз больше нет.
В ТРК безопасно, мы работаем в обычном режиме, — говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале ТРК «Красный Кит».
Shot утверждает, что нейтрализовать стрелка смогли четверо охранников. Применялись электрошокеры. Двое из них получили ранения.
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гришин пояснил, что мужчину, использовавшего пистолет, лишат разрешение на оружие. Он напомнил, что смертельные случаи от использования таких есть. Остановить стрелка могли охранники намного быстрее, если бы они тоже были вооружены. Схожая ситуация могла бы произойти вовремя теракта в «Крокус Сити Холле».
— Вооруженная охрана в местах массового скопления граждан — дорого. Должна быть и особая подготовка. Охранник в ситуации, когда необходимо стрелять, обязан действовать профессионально, чтобы не пострадали окружающие. Вооружить — да, но важен уровень подготовки, специализации, — рассказал ВФокусе Mail Гришин.
Он напомнил, что шеврон «Охрана» не делает не даёт статус охранника. Скорее, это больше сторож, который не имеет право на оружие. А вот сотрудники частных охранных предприятий уже могут быть вооружены.
Эксперт отметил, что травматическое может быть и запрещено вообще, но в ответ должно быть разрешено короткоствольное огнестрельное оружие. В качестве примера Сергей Гришин привёл американский город Кеннесо, где каждый владелец домохозяйства обязан иметь оружие. Количество убийств при этом остаётся здесь на минимальных показателях, а кражи и изнасилования снизились.
Член постоянной комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов в разговоре с автором ВФокусе Mail отметил, что в законодательстве необходимо пересмотреть три вещи.
— Сегодня рамки и турникиты в торговых центрах не всегда работают. Мы должны четко понимать, что примененение оружия в местах массового скопления людей запрещено законом. Также у нас не работает закон о самообороне для людей, которые защищают. Помните охранника из детского лагеря, которого осудили, а он защищал детей. Надо менять законодательство о самообороне, применении оружия и контреле в общественных местах. Как иначе можно противостоять вооруженному человеку? — задается вопросом Кирилл Кабанов.
Даниил Черных
Елена Ладилова