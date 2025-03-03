Вооруженная охрана могла остановить стрелка в Мытищах — эксперт

— Сегодня рамки и турникиты в торговых центрах не всегда работают. Мы должны четко понимать, что примененение оружия в местах массового скопления людей запрещено законом. Также у нас не работает закон о самообороне для людей, которые защищают. Помните охранника из детского лагеря, которого осудили, а он защищал детей. Надо менять законодательство о самообороне, применении оружия и контреле в общественных местах. Как иначе можно противостоять вооруженному человеку? — задается вопросом Кирилл Кабанов.