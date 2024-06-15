Волшебство сцены: кто такой театральный машинист

15 июня 1828 года родился Карл Брандт — немецкий театральный машинист, которому обязаны крупные театры Европы своими оперными и постановочными эффектами. Ему принадлежит идея использования на сценах фурок (накатных площадок) — металлических конструкций с настилом на маленьких колесах. Эти небольшие площадки используются для перемещения декораций из кармана сцены.
В нашем материале рассказываем, кто такой театральный машинист и какие еще есть профессии, связанные с театром.
Оживление декораций
Театральный машинист, или машинист сцены, — это человек, который отвечает за техническое обслуживание сцены. Он устанавливает, настраивает и управляет различными механизмами во время и до спектакля.
Помимо прочего, в обязанности театрального машиниста входит:
— вынос реквизита и музыкальных инструментов;
— работа со световым оборудованием;
— профилактические работы на сцене (поддержание в рабочем состоянии устройств и механизмов);
— участие в разработке конструкций сценического оформления.
Вместе с театральной командой машинист сцены ездит на гастроли. Зачастую у него ненормированный и очень насыщенный график.
Какие еще театральные профессии бывают
Существует как минимум 20 театральных профессий, от которых зависит успех спектаклей, концертов и представлений. Рассказываем о тех, о которых вы, возможно, никогда не слышали.
Капельдинер
Станиславский говорил: «Театр начинается с вешалки!». Но на самом деле он начинается с капельдинера, в народе известный как билетер. Исходя из названия, можно подумать, что он занимается только проверкой билетов, однако это не совсем так.
Капельдинеры подготавливают зал к спектаклям, встречают зрителей, рассаживают их по местам, отвечают вопросы по постановке и времени антракта, а также могут проконсультировать по репертуару представления.
Клакёр
Клака — это специальная группа людей, клакёров, которые занимаются созданием искусственного успеха или провала как всего представления, так и отдельно взятого актера.
На основе эффекта «социального доказательства» — психологического эффекта, когда люди в неоднозначных ситуациях реагируют так, как другие, — клакёры заставляют публику аплодировать, кричать «Браво!» или выражать недовольство.
Мэппинг-режиссер
Видео-мэппинг, или просто мэппинг, — это техника проецирования изображений на трехмерные поверхности, такие как здания, элементы архитектуры, декорации и прочие конструкции. За этот процесс отвечает мэппинг-режиссер.
Специалист применяет проекторы, компьютерные программы и прочие инструменты, позволяющие создавать реалистичные или необычные инсталляции. Мэппинг-режиссер должен обладать не только техническими знаниями, но и быть креативным, иметь отличную фантазию, чувство юмора, коммуникабельность и эстетический вкус.
Художник-бутафор
Чугунная сковородка на сцене может быть пластиковой, нож с, казалось, острым лезвием — картонным или фанерным, а снег — бумажным. Эти и многие другие декоративные элементы создают художники-бутафоры.
Бутафория может быть как большими декорациями, такими как статуи и архитектурные структуры, так и маленькими, например, муляж человеческого глаза, шкатулки и прочие предметы. Главное — чтобы эти все объекты выглядели максимально реалистично.
Театральный снайпер
Когда в зале выключается свет, можно заметить, как зажигаются экраны десятков телефонов зрителей, которые хотят сфотографировать или заснять на видео представление. И делают они это несмотря на запреты.
«Наказывают» таких правонарушителей театральные снайперы. Эти люди вооружены лазерной указкой, которой они светят на смартфоны, руки или головы зрителей. Красный или зеленый огонек на экране гаджета намекает зрителям на то, что надо перестать снимать спектакль. За еще одно попадание человек будет выведен из зала.
Анна Морозова