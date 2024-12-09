Волшебный новогодний сезон. Куда сходить с Пушкинской картой

«Уже сегодня на сайте доступны 43,5 тысячи событий, которые можно посетить по “Пушкинской карте”, — сообщает пресс-служба портала Культура.РФ. — Среди них более 8 тысяч спектаклей, 10 тысяч творческих встреч в музеях, театрах и библиотеках, а также почти 10 тысяч образовательных мероприятий для детей, школьников и студентов».
На новогодних каникулах с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года по всей стране пройдёт уникальная акция для владельцев Пушкинской карты — «Веди родителей в музей». В этот период молодые люди смогут приобрести два билета для родителей со скидкой 10%.
Что такое «Пушкинская карта»?
Программа была запущена в 2021 году по поручению правительства РФ в поддержку национального проекта «Культура», основная задача которого — сделать музеи, театры и другие учреждения доступнее для каждого жителя страны. Программа предоставляет молодым людям от 14 до 22 лет возможность посещать культурные мероприятия по всей России. Ежегодно на карту начисляется 5 тыс. рублей, которые можно использовать для покупки билетов в театры, музеи, на концерты и выставки.
Программа охватывает более 3 тыс. учреждений культуры, включая крупные федеральные музеи, театры и небольшие региональные учреждения. Зарегистрироваться и получить карту можно через приложение «Госуслуги. Культура», после чего она будет доступна как в физическом, так и в виртуальном формате. В этом же приложении или на сайте Культура.РФ можно ознакомиться с афишей предстоящих мероприятий.
Нижегородская область
Один из способов почувствовать новогоднее волшебство — посетить экскурсию «Огоньки рождественского дерева» в усадьбе Рукавишниковых в Нижегородской области. Её гости смогут узнать, как в прежние века отмечались Новый год и Рождество, где был самый крупный рождественский базар, какие подарки были в ходу более ста лет назад и многое другое.
«В этом году к нашей традиционной выставке “Волшебный мир зимних праздников” мы добавили специальную экскурсию “Огоньки рождественского дерева”. Это уникальная возможность взглянуть на рождественские традиции прошлого, представив себе праздничные балы и зимние игры в усадьбе Рукавишниковых. Приглашаем всех окунуться в атмосферу волшебного зимнего праздника! Билеты доступны и по Пушкинской карте», — говорит генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.
Кировская область
В городе Кирове, который в этом году отметил 650-летие и стал новогодней столицей, с 7 декабря пройдёт в общей сложности более 1 тыс. мероприятий. Посетить многие из них можно будет по Пушкинской карте.
Так, на одной из старинных и самых красивых улиц Кирова, Спасской, разместят более 100 «именных» ёлок — участниц ёлочного фестиваля. Лесных красавиц нарядят, используя элементы народного творчества и оригинальные новогодние игрушки.
А в Кировском театре кукол им. А. Н. Афанасьева вместе с праздничным открытием новогодней столицы России состоится премьера детского спектакля «Хочу быть медведем». Он расскажет юным зрителям о маленькой коале, которая мечтает стать медведем и участвовать в Зимних медвежьих играх. На пути к своей мечте герой столкнётся со множеством испытаний, но его находчивость, смелость и доброе сердце помогут преодолеть любые трудности.
Новосибирская область
Ещё одно яркое новогоднее представление по Пушкинской карте ожидает посетителей Новосибирского академического театра оперы и балета. С 17 декабря там будет проходить балет «Щелкунчик».
«В Новосибирском театре оперы и балета я бываю как минимум раз в год. Не раз смотрела “Щелкунчик”. Это уже традиция, потому что спектакль ассоциируется с Новым годом, Рождеством, несёт в себе атмосферу праздника, радости», — рассказывает владелица Пушкинской карты Ксения Игнатьева.
Забайкальский край
В Забайкальском краевом художественном музее пройдёт выставка «Зимняя симфония». На ней посетители почувствуют уют семейных вечеров и красоту зимней природы, запечатлённые живописцами и графиками. В своих работах профессиональные и начинающие художники постарались передать атмосферу и настроение сурового времени года.
«Мы предлагаем погрузиться в атмосферу искусства, созданную художниками-волшебниками. Зрители смогут насладиться иллюстрациями к прекрасной снежной сказке, словно в музыкальной симфонии, различающимися по стилю, жанру и авторскому замыслу», — обещает директор Забайкальского краевого художественного музея Дина Корсун.
А ещё музей подготовил новогодний интерактив «Кот в мешке»: его участникам предстоит не только проверить свои знания о новогодних традициях, истории Нового года и его героях, но и проявить творческий подход. В ходе квиза команды будут отвечать на интересные вопросы. Каждый сможет показать свои таланты и поделиться знаниями в дружеской атмосфере. Кроме того, сотрудники музея подготовили захватывающий квест по выставочным залам.
«Для тех, кто устал от привычных новогодних застолий и хочет провести время с близкими в атмосфере творчества и веселья, наш интерактив станет идеальным решением! Приходите, участвуйте в играх, соревнуйтесь с друзьями, раскройте свой талант художника и просто насладитесь атмосферой праздника. Мы ждём гостей, которые хотели бы наполнить волшебные новогодние дни незабываемыми моментами», — говорит Дина Корсун.