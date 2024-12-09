Волшебный новогодний сезон. Куда сходить с Пушкинской картой

Программа охватывает более 3 тыс. учреждений культуры, включая крупные федеральные музеи, театры и небольшие региональные учреждения. Зарегистрироваться и получить карту можно через приложение «Госуслуги. Культура», после чего она будет доступна как в физическом, так и в виртуальном формате. В этом же приложении или на сайте Культура.РФ можно ознакомиться с афишей предстоящих мероприятий.