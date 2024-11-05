Волосы Джорджа Вашингтона продадут на аукционе

Накануне выборов в США решили объявить о тематическом аукционе, посвященном американским правителям. На продажу выставят многие символические предметы: к примеру, флаг, в который был завернут гроб Авраама Линкольна перед похоронами, или буквальный фрагмент отца американской независимости: прядь волос Джорджа Вашингтона.
Торги проведет аукционный дом Guernsey’s, расположенный в Нью-Йорке. По словам президента компании Арлана Эттингера, все лоты имеют глубокую историческую связь с Соединенными штатами, и заинтересуют всех любителей истории.
CNN, рассказавшее об аукционе, считает самым интересным лотом волосы Джорджа Вашингтона, первого президента США. Прядь седых волос хранилась в кулоне, который получил в подарок друг семьи отца-основателя, а его потомки передавали друг другу в течение многих поколений.
Другой любопытный лот — флаг, в которй был обернут гроб Авраама Линкольна, пока его везли из Вашингтона, округ Колумбия, в Спрингфилд в штате Иллинойс, где президент был захоронен. Флаг оценили в 800 тысяч долларов, хотя установить точную цену глубоко символического предмета непросто, как объясняют организаторы.
Среди других лотов — необычный флаг 1959 года с 49 звездами (когда Гавайи еще не считались штатом), редкие президентские фотопортреты, а также живописный портрет Линкольна кисти Фрэнсиса Бикнелла Карпентера, сделанный в качестве подготовки к его известной картине «Первое чтение Прокламации об освобождении президентом Линкольном».
Торги пройдут 22 ноября. «Мы не знаем, что произойдет на выборах, но уверены, что интерес к президентам до конца месяца точно будет высоким», — уверен Эттингер.
Ранее рассказали про то, что на другом аукционе продают часы погибшего пассажира «Титаника».