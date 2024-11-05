Волосы Джорджа Вашингтона продадут на аукционе

Другой любопытный лот — флаг, в которй был обернут гроб Авраама Линкольна, пока его везли из Вашингтона, округ Колумбия, в Спрингфилд в штате Иллинойс, где президент был захоронен. Флаг оценили в 800 тысяч долларов, хотя установить точную цену глубоко символического предмета непросто, как объясняют организаторы.