Волонтеры судного дня: что говорят ученые об очистке Черного моря от мазута и отдыхе

Кто вы, инженер Каляев?
О себе ученый рассказывает сдержанно: окончил физический факультет МГУ, по специальности — физик-ядерщик, диплом защитил с отличием. В России его уже знают как изобретателя. 100 000 лицевых многоразовых пластиковых щитков в первые пару месяцев пандемии ковида для врачей стационаров — это, в том числе, его заслуга.
Черное море Владимир Каляев любит с детства, на его берегах в археологических экспедициях прошла часть его юности. Больше всего запомнилось сложнейшее погружение в пещеру с аквалангом в Крымской пещере Васильки. Позже Каляев увлекся кайтсерфингом. Пройти мимо трагедии с мазутом Владимир Каляев просто не мог и стал волонтером.
— ЧС стала моментом, когда я понял, что побережью может прийти конец, — сказал он, — Эта черта, за которой никто не сможет жить так как раньше.
Поэтому еще перед Новым он взял отпуск и приехал в зону ЧС. Хотел посмотреть, какими методами производят очистку побережья, и предложить свои варианты.
— Владимир, в своем блоге вы писали, что «ароматы декабря» снова в воздухе, неужели всё заново? Тысячи россиян надеются, что к лету все нормализуется.
— Ароматы декабря в воздухе действительно витают, но только при свежих выбросах и при подводных работах. И это будет продолжаться неизвестное время. Как показывает практика, на дне мазут разлагается медленнее, чем на солнце и на ветру.
Обрадовать туристов пока нечем, но оптимизм вселяет факт: каждый шторм выкидывает всё меньше и меньше мазута на берег. К сожалению, определённое количество мазута находится на дне моря под песком и ждёт шторма нужной силы и нужного направления чтобы оказаться выкинутым на берег.
— Температуры сменились на плюсовые, как ведет себя мазут на дне?
— Зимой мазут был почти твердым, как пластилин. Сейчас его состояние меняется на более пластичное. Его консистенция теперь похожа на мёд. Собирать его сложно. Да и сама задача — новая. Человечество привыкло собирать загрязнения нефтепродуктами с поверхности (назовём это 2D загрязнением), но теперь у нас загрязнение находится в толще воды, на дне и внутри песка, и это настоящая 3D катастрофа!
— О вашем ноу-хау уже знают многие, но далеко не все. Что такое «сети Каляева»?
— «Сети Каляева» — это способ химически поймать в толще холодной воды мазут любого размера — от крохотных фрагментов до огромных пятен. Эти полиэтиленовые и полипропиленовые сети уже производятся российской промышленностью и используются в агросекторе и доступны прямо сегодня в любых количествах. Я искал готовую форму выпуска материала, которую можно сразу внедрить для очистки моря и защиты пляжей. И нашёл. Полиэтилен и полипропилен в виде полосок используются как ткань для светозатенения помидоров в теплицах. С корпорацией «Сибур» ведём совместные разработки и тестирование ещё более эффективного материала и плетения, но это, скорее, прицел на будущее, к которому мы должны быть готовы!
Один килограмм такой сети может задержать до 25 килограммов мазута. Причем улавливают даже микрочастицы и нефтяную пленку. Суть метода проста — растягиваем сети у кромки воды, ждем, собираем сети, наполненные мазутом, и отправляем на утилизацию. Уже придуман защитный вал из песка, который укрывают сетями, и он выдерживает шторм средней силы. При этом три четверти пляжа защищены от выбросов с моря. Если бы мы знали об этом в декабре и соорудили бы защитный вал в первые часы ЧС! Тогда вся история пошла бы по иному пути.
— Это правда, что их можно использовать несколько раз?
— На самом деле многоразовость пока под вопросом, поскольку хорошо отмыть сети — это дорого и процесс неидеален. Если загрязнений немного, то лучше использовать новые сети. Но если мы работаем в зоне сильнейшего загрязнения, то даже простейшее пропаривание с механическим отжимом сразу возвращают сеть в работу!
— А что такое технология очистки «Пионер плюс плуг»?
— «Пионер» — это уникальная отечественная разработка: малый вездеход, который рассчитан на высокие тяговые мощности и существенно превосходит серийную технику по этому показателю. Может тянуть мешки с мазутом в такие горы, где другая техника бессильна и может ехать только пустой. А плуг предназначен для переворота песка на пляже. Это нужно, чтобы найти крупные залежи и убрать их по-старинке — вручную. Дать солнцу и ветру возможность разрушать мелкие частички загрязнителя.
Процедуру вспашки нужно повторять каждую неделю. Если есть просеивающие машины, то через пару дней песок высыхает и можно приступать к просеву. И потом всё заново, заново и заново!
— Долгий процесс!
— Да, небыстрый. Требует определенного упорства, нужно поддерживать оптимизм, рабочий настрой и веру в успех нашего общего дела!
— Расскажите о своем супер-насосе. Я так понимаю, сейчас именно с его помощью можно «достать» мазут со дна.
— Мы начали с опыта подводной археологии от знаменитого исследователя океана Жака Ива Кусто, но обнаружили, что классический насос остывший мазут не берёт — требуется его чем-то разрушить. Попробовали мойку высокого давления — и оказалось, что струя воды может резать пласт остывшего и запесоченного мазута на дне. Тогда мы попробовали взять часть потока чистой воды в насосе и получили комбинированный эффект: пласт стал разрушаться, но значительно слабее, чем от сопла мойки. Но и этого во многих случаях достаточно, чтобы «поймать» мазут и удалить его со дна. Потом фильтрация через «Сети Каляева» и утилизация.
— Вы генератор идей, а кто занимается сваркой металла? У вас в блоге просто супер-патрубки какие-то сварены. Фантастический фильм «Пятый элемент» отдыхает.
— Я не только генератор идей, но и лично занимаюсь сваркой, резкой и участвую почти во всех экспериментах!
По счастью, к нашей команде присоединяются люди «с горящими глазами» и готовностью вместе мечтать и воплощать идеи в металле и в пластике. Сварочные работы кроме меня выполнял Илья Сотников из станицы Благовещенская и эколог Ярослав из штаба «Шлагбаум».
— В боге эколога Жоры Каванасяна опубликовано видео из Эквадора с разливом нефтепродуктов из-за аварии на нефтепроводе компании Petroecuador. Кадры жуткие: настоящая нефтяная река. Ваши сети смогут улавливать нефть?
— Могут, но их эффективность и уникальность раскрываются с мазутом в холодной воде. В тёплой воде и с более лёгкими видами нефтепродуктов могут лучше работать иные методы.
— То, что можно увидеть в вашем телеграм-чате «КБ Каляев», внушает некоторую степень и оптимизма, и пессимизма. Оптимизм в том, что вы — активные, молодые и с задором. Пессимизм в том, что вы, такие молодые, здоровые и активные ходите по берегу буквально с сачками. Очистить пруд таким способом можно, но пляжи уходят за горизонт. Как именно вы себе представляете все это в масштабе? И когда это масштаб наконец настанет?
— Создавая масштабируемую технологию, мы проверяем принцип на малых установках и потом рекомендуем, как именно должны функционировать промышленные решения. Сачок показал принцип фильтрации песка и мазута, перешли к донному сборщику и следующий шаг — вытягиванием залежей мазута трактором или корабельной лебёдкой.
Для примера, как работает эта концепция: в первых часах января знаменитый ролик про «вибротележку Каляева» посмотрела вся страна. Его цель — заинтересовать представителей промышленности и привести на пляж крупную просеивающую технику. Нам на тот момент это удалось. Увы, не все происходит быстро. Надо набраться терпения и продолжать упорно работать.
— Почему очистка и изобретение новых девайсов по-прежнему остается прерогативой энтузиастов-одиночек? Где НИИ? Или НИИ — это вы? Тогда почему вы собираете по тысяче рублей на детали для насоса?
— Изобретение часто удел именно энтузиастов. Что же касается сбора денег, то люди сами хотят посильно участвовать в экспериментах. Мы лишь даем им эту возможность. Сегодня они закупили веревки или какой-то узел, а завтра они видят результат своих усилий в новостях по телевизору. Это очень мощный стимул вовлечения общества в процесс практического применения технологий.
— Извечный вопрос: кто виноват? Верите ли вы, что собственники танкеров ответят по закону?
— Я лично не считаю, что вина находится только на собственнике. Ситуация намного сложнее: танкеры простояли много дней до шторма, который их сломал. И он бы их сломал в любом случае. Сейчас пробелы в законодательстве устраняются, и надеюсь, в будущем удастся избежать подобной ситуации.
— Что думаете о том, что точно такие же изношенные танкеры продолжают бороздить Черное море и ходить по Волге?
— В этом месте новый танкер в день схода с верфи был бы точно так же сломан. Дело не в износе, а в обстоятельствах — на сильный шторм они не рассчитаны.
— К чему должны быть готовы туристы, которые приедут отдыхать на берег Черного моря летом?
— Нужно следовать официальным заключениям и не подвергать себя неоправданному риску в местах выхода нефтепродуктов на пляж! Особенно беременным женщинам или планирующим ребёнка, людям с рядом медицинских диагнозов и детям. Ориентируйтесь прежде всего на свое здравомыслие — если у пляжей не будет допуска к сезону, лучше не оплачивать безрассудство здоровьем. Я, например, вовсю катаюсь в самом загрязнённом участке акватории в море на кайте, но выгляжу полностью упакованным в защитный костюм.
— У России есть шанс спасти Черное море? Достаточно мозгов и ресурсов?
— Конечно, да! Вопрос только в сроках — не всё можно сделать за месяц. На многое объективно нужно больше времени.
— Что такое инженер в вашем понимании? И насколько достижения в этой области зависят от поддержки?
— Настоящий инженер это одновременно ум и способность мечтать смело, умение и готовность воплотить в реальность задуманное и нести ответственность за результат! Талант нужно поддерживать, мотивировать и направлять с детства, сталкивать с настоящими задачами и поддерживать искорки, разжигая их в пламя!
По этой причине я регулярно стараюсь участвовать в судействе и обучении молодёжных команд в научно-технических проектах, выставках и в конкурсах уровня страны. В том числе читаю лекции. Для меня передача навыков успешности в инженером деле и инновационном предпринимательстве, консультирование проектов и команд является важнейшей обязанностью перед будущими поколениями, которые придут нам на смену и станут нашим будущим! А сегодня — попробуем своими мозгами и иногда руками, с нашими текущими силами очистить для них прекрасное Чёрное море!
Майя Новик