Волонтеры судного дня: что говорят ученые об очистке Черного моря от мазута и отдыхе

— То, что можно увидеть в вашем телеграм-чате «КБ Каляев», внушает некоторую степень и оптимизма, и пессимизма. Оптимизм в том, что вы — активные, молодые и с задором. Пессимизм в том, что вы, такие молодые, здоровые и активные ходите по берегу буквально с сачками. Очистить пруд таким способом можно, но пляжи уходят за горизонт. Как именно вы себе представляете все это в масштабе? И когда это масштаб наконец настанет?