Волонтерский кризис: как скандал с Алехиным ударил по доверию к благотворителям

Сам блогер категорически отрицает предъявленные обвинения. По его словам, запись не что иное, как провокация, тайно снятая еще в мае неким «Александром», который обратился к нему в благотворительный фонд с предложением. Алехин настаивает, что все обсуждение носило гипотетический характер, так как он в итоге не согласился на сделку. Стоит отметить, что на опубликованном фрагменте видео Алехин действительно не дает согласия, однако он обещает подумать о том, как ее провернуть.