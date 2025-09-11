Волонтерский кризис: как скандал с Алехиным ударил по доверию к благотворителям

Схема отмыва
9 сентября в сеть утекло видео, на котором человек, внешне напоминающий блогера Романа Алехина, подробно разъясняет схему якобы благотворительных поставок для нужд фронта. Из монолога следует, что некий бизнесмен переводит 200 млн рублей в его фонд, после чего 150 млн направляются на закупку медикаментов у аффилированной компании — с существенным занижением реальных объемов поставок, а оставшиеся 50 млн рублей остаются в виде «комиссии». Телеграм-канал «Военный осведомитель», первый опубликовавший запись, охарактеризовал ее как «классическую схему отмывания денег с откатом аж в 50 миллионов рублей» и предположил, что Алехин мог длительное время находиться под наблюдением правоохранительных органов.
Сам блогер категорически отрицает предъявленные обвинения. По его словам, запись не что иное, как провокация, тайно снятая еще в мае неким «Александром», который обратился к нему в благотворительный фонд с предложением. Алехин настаивает, что все обсуждение носило гипотетический характер, так как он в итоге не согласился на сделку. Стоит отметить, что на опубликованном фрагменте видео Алехин действительно не дает согласия, однако он обещает подумать о том, как ее провернуть.
В случае подтверждения обвинений Алехину может грозить до семи лет лишения свободы по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Жертвователи, чьи средства не были использованы по назначению, получат право подать коллективные иски о возврате денежных сумм. Даже если уголовное дело не дойдет до суда, такие лица вправе заявить гражданские иски о возврате пожертвований.
«С точки зрения закона, перевод на карту частного лица без договора пожертвования — это фактически дарение или неосновательное обогащение. Но если человек публично обещает использовать деньги “на гуманитарные нужды” или “на помощь бойцам”, возникает юридическая обязанность использовать их строго по целевому назначению. Даже при отсутствии договора пожертвования. Нарушение этого принципа формирует состав мошенничества», — пояснил ВФокусе Mail адвокат Сергей Жорин.
По его словам, при квалификации дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) также может учитываться такой признак, как «злоупотребление доверием». Предполагается, что наличие массовой аудитории (174 тысячи подписчиков в телеграме) расширяет сферу такого доверия, что позволяет следственным органам использовать этот фактор при построении обвинения. Хотя публичность не является отдельным квалифицирующим признаком, суд вправе признать ее отягчающим обстоятельством. Это может повлиять на строгость назначаемого наказания. В то же время статус публичной фигуры делает проверку более «показательной» и прозрачной, так как следствие действует под вниманием СМИ, пояснил Жорин.
Волонтерский кризис
Публичное обсуждение возможных махинаций Романа Алехина вызвало резкую реакцию в среде военкоров и блогеров. Писатель Евгений Норин потребовал проведения тщательного расследования для восстановления доверия к волонтерскому движению.
«Такие истории бьют не только по фигурантам — они подрывают доверие ко всему волонтерскому сообществу, вне зависимости от масштабов деятельности. И именно поэтому расследование должно быть публичным, жестким и справедливым», — написал телеграм-канал «Два майора».
Канал «Белорусский силовик», проанализировав слитое в сеть видео, увидел в нем признаки оперативной съемки, предположив возможность скоординированных действий правоохранительных органов, хотя официального подтверждения, что военного блогера уже задержали, нет.
Это не первый скандал, в который попал Алехин. Ранее освещающие СВО телеграм-каналы обвинили блогера в приобретении электрокара Zeekr за 6 млн рублей. По их словам, деньги на покупку у мужчины появились как раз после того, как он стал заниматься благотворительностью.