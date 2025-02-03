Волонтер рассказал, что он нашел, разбирая завалы после пожаров в Калифорнии

Вооруженный металлоискателями, лопатой, ситом для просеивания и мощным магнитом, волонтер Джефф Леви более 30 лет помогает жертвам пожаров отыскать памятные вещи. Недавно он рассказал CNN, что нашел, когда разбирал завалы и пепелища в Калифорнии (США).
Обручальное кольцо в Алтадене
Когда пожары достигли Алтадены (Калифорния, США), оповещения об эвакуации поступали с опозданием или не поступали вообще. Поэтому местный пастор и его невеста Лиза Де Ланж, захваченные врасплох, успели схватить только своих питомцев и выбежать за дверь. Все ценные вещи, включая обручальное кольцо с бриллиантом, были забыты в доме, который очень быстро охватил огонь.
Несколько дней спустя люди, внезапно ставшие бездомными, вернулись на пепелище, чтобы найти хоть что-то. Когда затея обернулась крахом, им предложили связаться с Леви.
Сообщается, что волонтер, немедленно выехавший на место происшествия, потратил более шести часов, но сумел отыскать то самое кольцо. По словам Леви, усилия были окуплены, когда Де Ланж получила кольцо, вновь подарившее ей надежду и силы справиться с произошедшим.
Пенсионные сбережения в Пасифик-Палисейдс
Лесные пожары в Калифорнии значительно разрушили район Пасифик-Палисейдс (Калифорния, США), где и располагались дома большинства «клиентов» Леви. Среди них был вышедший на пенсию учитель, который из-за недоверия к экономической ситуации перевел свои сбережения в золотые слитки и спрятал их в коробку в один из шкафов.
Когда пожары уничтожили его дом, пожилой мужчина остался без каких-либо средств на существование, но Леви решил исправить это. Мужчина расчистил обломки в двухэтажной квартире, которая находилась в аварийном состоянии, а после начал просеивать золу через сито. Через некоторое время ему удалось обнаружить «прямоугольные блестящие формы» и вернуть «пенсию» бывшему учителю.
Семейная реликвия в Пасифик-Палисейдс
Леви рассказал, что во время помощи пострадавшим в Пасифик-Палисейдс (Калифорния, США) заметил, как женщина по имени Кен Лин несколько часов пыталась самостоятельно отыскать семейную реликвию в сожженных руинах.
Как позже выяснилось, согласно китайским традициям, маленькие золотые слитки с гравировкой дарят на Новый год по Лунному календарю, чтобы обеспечить благополучие и процветание. Предки Лин почитали эту традицию и во время переезда в новую страну забрали аналогичные слитки с собой.
Когда дом семьи Лин сгорел, все были в ужасе, так как считали, что утратили свой оберег за несколько дней до наступления Лунного Нового года, а это — очень плохой знак. И хотя Леви не верил в такие вещи, он взял лопату и начал помогать разгребать завалы.
Когда символическое сокровище было обнаружено, у Лин появилась вера в то, что даже после произошедшего их не оставит надежда на благополучный год.
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