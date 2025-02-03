Волонтер рассказал, что он нашел, разбирая завалы после пожаров в Калифорнии

Когда дом семьи Лин сгорел, все были в ужасе, так как считали, что утратили свой оберег за несколько дней до наступления Лунного Нового года, а это — очень плохой знак. И хотя Леви не верил в такие вещи, он взял лопату и начал помогать разгребать завалы.