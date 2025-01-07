Володин заявил о поддержке Госдумой отказа от бакалавриата

В 2026 году внедрить новую модель планируют более чем в 1 тыс. вузов. Она предполагает два уровня высшего образования и один уровень профессионального образования — аспирантура. Высшее образование будет разделено на базовое (вместо бакалавриата), которое будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от специальности, а также на специализированное (вместо магистратуры), предусмотренное для углубленной подготовки кадров, срок обучения — один-три года. При этом порядок остался такой же — сначала необходимо получить базовое образование, а затем специализированное. В аспирантуру будет возможно поступить, даже получив диплом только о базовом образовании.