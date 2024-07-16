Володин запустил опрос о запрете передвижения на электросамокатах по улицам

«В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» — спросил Володин у своих подписчиков, предложив три варианта ответа — «да», «нет» и «все равно».
Госдума на пленарном заседании 10 июля приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими СИМ, а также велосипедами. Документ внесла в палату парламента в апреле группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Согласно законопроекту, КоАП предлагается дополнить статьей 12.8.1, устанавливающей в том числе штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Для велосипедистов сохраняются действующие санкции, за передвижение в нетрезвом виде им сейчас грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.
Кроме того, за оставление пользователем СИМ или велосипедистом места ДТП с его участием предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, если такое нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда предлагается ввести штраф от 500 до 800 рублей, если превышение скорости составило от 5 до 10 км/ч, от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за превышение скорости на величину от 10 до 15 км/ч и от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей за превышение на 15−20 км/ч. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф может составить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.