Володин запустил опрос о запрете передвижения на электросамокатах по улицам

Кроме того, за оставление пользователем СИМ или велосипедистом места ДТП с его участием предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, если такое нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда предлагается ввести штраф от 500 до 800 рублей, если превышение скорости составило от 5 до 10 км/ч, от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за превышение скорости на величину от 10 до 15 км/ч и от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей за превышение на 15−20 км/ч. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф может составить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.