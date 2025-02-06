Володин сообщил о новом порядке медосмотра мигрантов

Он добавил, что в Госдуме ожидают от кабмина предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду семей трудовых мигрантов на территорию страны. К тому же, теперь мигранты не смогут открывать и управлять банковскими счетами, покупать и продавать имущество, водить транспорт и получать водительские права. Им также запрещено вступать в брак и менять место жительства без разрешения МВД. Нарушение этих запретов приведет к упрощенной процедуре депортации.