Володин сообщил о новом порядке медосмотра мигрантов

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», — отметил Володин.
Он добавил, что в Госдуме ожидают от кабмина предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду семей трудовых мигрантов на территорию страны. К тому же, теперь мигранты не смогут открывать и управлять банковскими счетами, покупать и продавать имущество, водить транспорт и получать водительские права. Им также запрещено вступать в брак и менять место жительства без разрешения МВД. Нарушение этих запретов приведет к упрощенной процедуре депортации.
В январе председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить проводить обязательные медосмотры мигрантов в частных клиниках, в том числе тесты на ВИЧ. Он подчеркнул, что многие иностранцы не проходят обязательные медосмотры в России, что увеличивает риск распространения инфекционных заболеваний. Леонов считает, что медосвидетельствование мигрантов должно проходить под государственным контролем.
В конце декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому нелегальные мигранты должны урегулировать свой статус или покинуть Россию до 30 апреля 2025 года.
Также мигранты обязаны сдать тест на знание русского языка, истории и законов России, а также погасить все задолженности. Не должно быть оснований для аннулирования патента, разрешения на работу или вида на жительство.
Ранее депутаты предложили сократить срок действия трудового договора для мигрантов до одного года.