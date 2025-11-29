Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

«Законы и другие изменения, вступающие в силу в декабре… Совершенствование миграционной политики. В рамках эксперимента по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из нее биометрические персональные данные у мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через государственную границу России, где есть техническая возможность», — написал Володин в своем канале в Мах.