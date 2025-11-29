Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

«Законы и другие изменения, вступающие в силу в декабре… Совершенствование миграционной политики. В рамках эксперимента по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из нее биометрические персональные данные у мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через государственную границу России, где есть техническая возможность», — написал Володин в своем канале в Мах.
Кроме того, он отметил, что изменены условия для получения медицинского полиса мигрантами. Председатель ГД добавил, что соответствующий закон вступил в силу 28 ноября, теперь иностранные граждане смогут воспользоваться бесплатной медпомощью в России, только легально отработав на территории РФ не менее пяти лет.
Володин напомнил также, что с 17 ноября вступил в силу закон об ужесточении ответственности за совершение преступлений против страны.
«За склонение детей к террористической или диверсионной деятельности введено максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменены сроки давности по всем преступлениям этой направленности, а за умышленное их совершение предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет», — добавил он.
Председатель Госдумы отметил, что меры направлены на то, чтобы защитить россиян, в первую очередь детей, от необдуманных поступков и повысить безопасность РФ.
«Некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, будут получать господдержку. Наша задача — сделать всё, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чём не нуждались, а также поддерживать тех, кто им помогает», — написал Володин.
Также, как подчеркнул председатель ГД, расширяется информирование о мерах соцзащиты онлайн: обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через «Госуслуги» будут информировать о положенных мерах поддержки, в него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.
«Порядок госнадзора в области использования атомной энергии. В закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, в которой подробно прописаны формы и порядок проверок, закреплен режим постоянного госнадзора и определены мероприятия, проводимые в его рамках. Предусмотрен прокурорский надзор за исполнением закона», — отмечается в публикации.
Кроме того, Володин сообщил, что с 14 декабря размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, открывать счета эскроу по долевому строительству смогут только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга.