Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре

Также с 1 сентября все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности, обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации. «Государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам», — добавил Володин.