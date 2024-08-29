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Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре, в том числе о появлении предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школах.

Источник: © РИА Новости

«Какие законы вступают в силу в сентябре. С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет “Основы безопасности и защиты Родины”. Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса», — написал спикер ГД в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в это же время вступает в силу закон о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица.

«Ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний (УК). Теперь они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, в том числе в сфере экономики. Также учредители УК, лицензия которых аннулирована, не смогут вновь создать обслуживающую многоквартирные дома организацию до исключения из реестра дисквалифицированных лиц», — сообщил Володин.

Также с 1 сентября все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности, обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации. «Государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам», — добавил Володин.

Кроме того, перевозчиков легковым такси обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, договор должен заключаться в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси, информация о договоре должна быть размещена в салоне такси. «Работодатели должны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты», — указал спикер Госдумы.

Еще одно нововведение касается требований к экскурсоводам и гидам-переводчикам, которые с сентября должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством, также Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.

«Трудовые права инвалидов будут дополнительно защищены. Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации» , — добавил Володин в публикации.

Кроме того, с сентября заработает закон, согласно которому комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. РФ. «В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства, ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками и т. д. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи», — заключил Володин.