Володин рассказал, какие законы начнут действовать в апреле

По его словам, детей мигрантов перестанут принимать в школы без знания русского языка. Он отметил, что при поступлении в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка законности пребывания ребенка в стране и уровня владения русским.
Володин также рассказал, что начнет действовать закон против телефонных мошенников. Он пояснил, что теперь на одного гражданина РФ можно будет зарегистрировать не более 20 сим-карт, а на портале «Госуслуги» появится функция проверки количества оформленных на человека номеров.
Кроме того, спикер Госдумы упомянул, что в детских лагерях введут единую программу воспитательной работы. Он уточнил, что сотрудники смогут использовать ее для планирования мероприятий, направленных на воспитание у детей традиционных духовно-нравственных ценностей.
Также будут проиндексированы социальные пенсии на 14,75 процента, а ЦБ РФ сможет контролировать выдачу рискованных ипотечных и автокредитов, говорится в Telegram-канале Володина.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила сделать образовательный курс «Семьеведение» обязательным для всех школьников страны.