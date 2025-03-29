Володин рассказал, какие законы начнут действовать в апреле

Володин также рассказал, что начнет действовать закон против телефонных мошенников. Он пояснил, что теперь на одного гражданина РФ можно будет зарегистрировать не более 20 сим-карт, а на портале «Госуслуги» появится функция проверки количества оформленных на человека номеров.