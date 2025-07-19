Володин призвал усилить ответственность за навязывание услуг

Об этом он написал в своём Telegram.
«В апреле приняли федеральный закон, защищающий граждан от излишних трат. Запрещается навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы», — напомнил Володин.
По его словам, через манипулятивные угрозы и иное воздействие на человека стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат.
«На этой неделе приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы», — указал он.
Председатель Госдумы уточнил, что документ предусматривает для должностных лиц штраф до 300 тыс. рублей, вместо нынешних максимальных 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 1 млн рублей, вместо нынешнего потолка в 40 тыс. рублей.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк и Т-Банк за ненадлежащую телерекламу.