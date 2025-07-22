Володин пристыдил СМИ, которые сняли и распространили видео с Терешковой

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал журналистов за съемку и распространение видео с депутатом Валентиной Терешковой.
Во вторник некоторые СМИ распространили информацию о якобы ухудшении самочувствия Валентины Терешковой во время пленарного заседания. Позже ее помощник Андрей Родионов опроверг эти сведения, сообщив, что ее здоровье в порядке.
Володин призвал СМИ уважать парламентскую культуру.
«Возьмите, представители журналистского сообщества, посмотрите требования парламента Англии в отношении съемок внутри парламента», — сказал он.
Глава Госдумы подчеркнул, что уважение к старшим, сострадание и эмпатия должны воспитываться с детства и стать нормой для журналистов, многие из которых сами могут оказаться в похожей ситуации. Володин предупредил, что в случае повторения подобных инцидентов он не исключает возможности лишить нарушителей аккредитации.