Володин пристыдил СМИ, которые сняли и распространили видео с Терешковой

Глава Госдумы подчеркнул, что уважение к старшим, сострадание и эмпатия должны воспитываться с детства и стать нормой для журналистов, многие из которых сами могут оказаться в похожей ситуации. Володин предупредил, что в случае повторения подобных инцидентов он не исключает возможности лишить нарушителей аккредитации.