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Володин пристыдил СМИ, которые сняли и распространили видео с Терешковой

Некоторые СМИ распространили информацию о якобы ухудшении самочувствия Валентины Терешковой.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал журналистов за съемку и распространение видео с депутатом Валентиной Терешковой.

Во вторник некоторые СМИ распространили информацию о якобы ухудшении самочувствия Валентины Терешковой во время пленарного заседания. Позже ее помощник Андрей Родионов опроверг эти сведения, сообщив, что ее здоровье в порядке.

Володин призвал СМИ уважать парламентскую культуру.

«Возьмите, представители журналистского сообщества, посмотрите требования парламента Англии в отношении съемок внутри парламента», — сказал он.

Глава Госдумы подчеркнул, что уважение к старшим, сострадание и эмпатия должны воспитываться с детства и стать нормой для журналистов, многие из которых сами могут оказаться в похожей ситуации. Володин предупредил, что в случае повторения подобных инцидентов он не исключает возможности лишить нарушителей аккредитации.