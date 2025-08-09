Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

«Большинство депутатов Государственной Думы считают, что школьники перегружены. В среднем за учебой они проводят по 8−10 часов в день», — написал спикер Госдумы. «Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано», — констатировал он.
«Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников», — объявил Володин и предложил обсудить тему отмены домашних заданий. Сейчас у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и так далее. «Тем самым все это порой превращается просто в пустую трату времени», — считает председатель Госдумы.
Володин сослался на мировой опыт по самостоятельной работе после уроков. «Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что дает ребенку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление», — сообщил он. «Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», — заключил председатель Госдумы и устроил на эту тему опрос читателей, чтобы при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогов, экспертов и всех небезразличных людей.