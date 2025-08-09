Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

Володин сослался на мировой опыт по самостоятельной работе после уроков. «Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что дает ребенку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление», — сообщил он. «Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», — заключил председатель Госдумы и устроил на эту тему опрос читателей, чтобы при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогов, экспертов и всех небезразличных людей.