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Володин поручил разобраться с ошибкой в имени убийцы Пушкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться в ситуации с перепутанным в правительственном документе именем Жоржа Дантеса — убийцы поэта Александра Пушкина. Об этом депутат Олег Смолин рассказал РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Володин попросил провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти, [чтобы] то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена», — сказал он.

По его словам, в постановлении, где место дуэли Пушкина с Дантесом было отнесено к объектам культурного и исторического наследия России, Дантес был указан как «Э. Дантес».

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Проект призван защитить русский язык как государственный и уменьшать использование иностранных слов в публичном пространстве.