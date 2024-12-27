Володин пообещал снизить нагрузку на школьников в 2025 году

Вячеслав Володин отметил, что под его прошлым постом в Telegram о нагрузке на школьников оставили более 10 тыс. комментариев. Из них около половины подтверждают чрезмерную нагрузку. Наиболее актуальными проблемами он назвал сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание, внеурочную деятельность, шестидневную рабочую неделю и учебу во вторую смену.