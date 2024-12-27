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Володин пообещал снизить нагрузку на школьников в 2025 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума планирует включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год. Соответствующие решения, по его словам, будут выработаны совместно с правительством.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с вами ранее обсуждали проблему высокой загруженности детей, которые в среднем проводят за учебой 8−10 часов в день… Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения», — написал Вячеслав Володин в Telegram.

Вячеслав Володин отметил, что под его прошлым постом в Telegram о нагрузке на школьников оставили более 10 тыс. комментариев. Из них около половины подтверждают чрезмерную нагрузку. Наиболее актуальными проблемами он назвал сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание, внеурочную деятельность, шестидневную рабочую неделю и учебу во вторую смену.

В апреле 2024 года президент Владимир Путин поручил сбалансировать нагрузку на школьников. Для этого он предложил сократить объем домашнего задания и усилить межпредметные связи.