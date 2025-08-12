Володин пообещал разобраться с домашним заданием для школьников

Ранее Володин заявил, что для школьников стоит отменить домашние задания — он аргументировал это «чрезмерной нагрузкой» на школьников и тем, что из-за новых технологий домашние задания стали формальностью и превратились в «пустую трату времени».
По его словам, эта тема вызвала «оживленную дискуссию» — получено более 1,2 млн просмотров и порядка 9 тыс. комментариев, а также звучат предложения об изменении подходов в домашнему заданию.
"С одной стороны — в части исключения формализма.
С другой — необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа", — говорится в сообщении.
Госдума планирует сформулировать конкретные предложения, подытожил Володин. Сроки он не озвучил.
В начале лета министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания.