Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин пообещал разобраться с домашним заданием для школьников

Госдума начнет разрабатывать предложения по изменению подходов к домашнему заданию в российских школах, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Источник: Freepik

Ранее Володин заявил, что для школьников стоит отменить домашние задания — он аргументировал это «чрезмерной нагрузкой» на школьников и тем, что из-за новых технологий домашние задания стали формальностью и превратились в «пустую трату времени».

По его словам, эта тема вызвала «оживленную дискуссию» — получено более 1,2 млн просмотров и порядка 9 тыс. комментариев, а также звучат предложения об изменении подходов в домашнему заданию.

"С одной стороны — в части исключения формализма.

С другой — необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа", — говорится в сообщении.

Госдума планирует сформулировать конкретные предложения, подытожил Володин. Сроки он не озвучил.

В начале лета министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания.