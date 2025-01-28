Все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов

«Очень хорошо то, что все фракции поддерживают это решение. Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу. Поэтому давайте все вместе здесь объединим возможности», — сказал Володин на пленарном заседании.
По его словам, это инициатива всей Госдумы.
Сегодня стало известно, что депутаты разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также производство этих жидкостей и устройств для их потребления. По словам Володина, этот документ стал инициативой всей Госдумы.
В середине января спикер Госдумы провел в Telegram-канале опрос о необходимости полного запрета вейпов. Всего проголосовали 265,5 тысячи человек, из них 74 процента согласились с тем, что такой запрет нужен.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что ее ведомство также полностью поддерживает законопроект.
Кроме того, 21 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от полутора до двух миллионов рублей. Теперь документ рассмотрят сенаторы, конституционный комитет Совета Федерации уже поддержал его.