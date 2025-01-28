Все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов

Кроме того, 21 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от полутора до двух миллионов рублей. Теперь документ рассмотрят сенаторы, конституционный комитет Совета Федерации уже поддержал его.