Володин назвал виновных в конфликте на Украине

Он отметил, что сегодня виновники конфликта «пытаются сохранить свою власть», обвиняя во всем Россию. «Но мы с вами понимаем, что это всего лишь попытка остаться у власти. Но народ европейских государств сделает оценку их работы, и так же, как в ряде других стран, неизбежно произойдут изменения, потому что навязывать Россию в виде образа врага не получится», — подчеркнул Володин.