Володин: Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил уверенность, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было.
Как он написал на своей странице в MAX, напомнив, что говоря о распаде СССР, президент России Владимир Путин назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века, в то время как Меркель заявила, что для неё это счастье всей её жизни.
«В оценке ситуации звучит её негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было. При этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 году восстановил единство Германии. Не взяв ничего взамен», — указал он.
Володин также отметил, что на протяжении многих лет именно Россия поставляла немцам дешёвые энергоресурсы, которые стали основой развития её экономики.
«В отличие от США, Россия ушла из Европы, не оставив ни одной военной базы. Но, как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего», — добавил он.
Ранее Меркель заявляла, что с Путиным следует говорить на языке силы, потому что он его «очень хорошо понимает».