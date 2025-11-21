Популярные темы
Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проект о крестах на гербе РФ

Законопроект о крестах на гербе РФ направлен в профильный комитет по государственному строительству.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Государственной Думы рассмотрят в приоритетном порядке законопроект, закрепляющий наличие крестов над коронами и державой на государственном гербе РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения», — слова парламентария приводит пресс-служба Госдумы.

Володин направил документ в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

Законопроект был внесен 412 депутатами во главе с Володиным. В нем предлагается внести изменения в статью 1 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». Согласно инициативе, описание герба будет дополнено уточнением о том, что являющиеся элементами герба малые короны, большая корона и держава будут «увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Ранее Володин напомнил, что летом этого года депутаты уже принимали закон, запрещающий воспроизведение официальных геральдических знаков без символов. Однако с тех пор продолжают поступать обращения граждан о случаях использования изображений государственного герба, на которых отсутствуют кресты или их заменяют другими элементами.

