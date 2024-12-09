Володин анонсировал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Государственная Дума России в конце ноября одобрила новый закон, направленный на защиту несовершеннолетних от потенциально опасной газосодержащей продукции. Это решение стало ответом на возрастающую обеспокоенность по поводу здоровья детей и подростков, которые могут подвергаться риску в результате торговли такими товарами.