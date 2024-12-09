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Володин анонсировал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Госдума вводит строгие штрафы за продажу газосодержащих товаров и энергетиков детям, отреагировав на угрозу их здоровья. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин акцентирует внимание на необходимости защиты несовершеннолетних.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

Государственная Дума России в конце ноября одобрила новый закон, направленный на защиту несовершеннолетних от потенциально опасной газосодержащей продукции. Это решение стало ответом на возрастающую обеспокоенность по поводу здоровья детей и подростков, которые могут подвергаться риску в результате торговли такими товарами.

Согласно принятому закону, продажа газосодержащих изделий запрещена для лиц младше 18 лет. В целях эффективного исполнения норм закона введены строгие штрафные санкции:

  • физические лица могут быть оштрафованы до 60 тыс. рублей;
  • должностные лица — до 300 тыс. рублей;
  • юридические лица — до 600 тыс. рублей.

Кроме того, в Госдуме готовится законопроект, который вносит дополнительные меры для контроля продажи энергетиков детям, сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Володин.

Штрафы в этом случае составят:

  • физическим лицам — до 50 тыс. рублей;
  • должностным лицам — до 200 тыс. рублей;
  • юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.

Володин добавил, что принятие этих законопроектов подчеркивает настоятельную необходимость защиты здоровья несовершеннолетних и служит предупреждением для взрослых о возможных последствиях их решений. Важной задачей является создание безопасной среды для развития детей и предупреждение об использовании продукции, способной вызвать серьёзные заболевания.

Ранее сообщалось, что в России предложили разрешить допуск к некоторым тяжелым производствам с 16 лет.