Володин анонсировал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Государственная Дума России в конце ноября одобрила новый закон, направленный на защиту несовершеннолетних от потенциально опасной газосодержащей продукции. Это решение стало ответом на возрастающую обеспокоенность по поводу здоровья детей и подростков, которые могут подвергаться риску в результате торговли такими товарами.
Согласно принятому закону, продажа газосодержащих изделий запрещена для лиц младше 18 лет. В целях эффективного исполнения норм закона введены строгие штрафные санкции:
- физические лица могут быть оштрафованы до 60 тыс. рублей;
- должностные лица — до 300 тыс. рублей;
- юридические лица — до 600 тыс. рублей.
Кроме того, в Госдуме готовится законопроект, который вносит дополнительные меры для контроля продажи энергетиков детям, сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Володин.
Штрафы в этом случае составят:
- физическим лицам — до 50 тыс. рублей;
- должностным лицам — до 200 тыс. рублей;
- юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.
Володин добавил, что принятие этих законопроектов подчеркивает настоятельную необходимость защиты здоровья несовершеннолетних и служит предупреждением для взрослых о возможных последствиях их решений. Важной задачей является создание безопасной среды для развития детей и предупреждение об использовании продукции, способной вызвать серьёзные заболевания.
Ранее сообщалось, что в России предложили разрешить допуск к некоторым тяжелым производствам с 16 лет.