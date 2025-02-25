Волны в Южном океане становятся больше и сильнее

Ученые из Мельбурнского университета в Австралии выяснили, что к 2100 году около 60% береговой линии будут подвергаться воздействию более высоких и частых экстремальных волн. Если количество вредных выбросов не сократится, к концу столетия цунами увеличатся в десять или даже больше раз. И, хотя самой большой проблемой является среднее повышение уровня моря, на образование прибойных волн может приходиться до 20% наводнений.