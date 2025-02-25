Волны в Южном океане становятся больше и сильнее

Волны являются важной частью океанической системы. Они контролируют скорость, с которой океан поглощает тепло и углекислый газ, а также формируют и поддерживают береговые линии.
По мере повышения температуры океана и изменения погодных условий волны меняются: в некоторых океанах они становятся крупнее, мощнее и быстрее. Это имеет негативные последствия для береговой линии и прибрежных сообществ, которые принимают на себя основной удар океанской стихии.
Как пишет The Guardian, волнения, которые мы видим на поверхности океана, — это в основном ветровые волны. Поскольку давление ветра никогда не бывает равномерным, оно создает крошечные колебания на воде.
Когда ветер воздействует на эти колебания, они растут, создавая все более крупные поверхности и передавая все больше кинетической энергии из воздуха в океан. Перемещаясь по поверхности воды, эти колебания взаимодействуют и объединяются, сначала образуя рябь, а затем, когда они становятся более регулярными, более длинные и крупные волны.
В открытом океане, где мощные ветры дуют над водой на протяжении сотен или даже тысяч километров без перерыва, волны становятся огромными и обрушиваются на берег.
Волны также могут возникать в результате сейсмических событий, таких как землетрясения и извержения вулканов. Например, в 1958 году оползень в устье залива Литуйя на Аляске вызвал волну высотой около 150 метров, которая хлынула в узкий залив и повалила деревья на высоте более 500 метров над уровнем моря.
Однако разрушительная сила волн обычно связана скорее с чрезвычайно большой длиной, чем с высотой. Так, в 2004 году Ачех, Индонезия, накрыло цунами высотой десять метров, а его длина достигала 600 километров. В результате суша была заполнена огромным количеством воды.
Как было сказано выше, волны — это, скорее, результат ветров. По мере изменения климата увеличивается количество энергии в атмосфере, из-за чего штормы становятся крупнее и мощнее.
Исследования показывают, что без значительного сокращения выбросов углекислого газа этот процесс продолжится, хотя эти изменения не являются однородными в разных регионах: высота волн в северной части Тихого океана и Северной Атлантики может даже уменьшиться.
Ученые из Мельбурнского университета в Австралии выяснили, что к 2100 году около 60% береговой линии будут подвергаться воздействию более высоких и частых экстремальных волн. Если количество вредных выбросов не сократится, к концу столетия цунами увеличатся в десять или даже больше раз. И, хотя самой большой проблемой является среднее повышение уровня моря, на образование прибойных волн может приходиться до 20% наводнений.
Даже в тех частях света, где прогнозируется снижение высоты волн, вероятно, произойдут изменения в частоте, длине или направлении волн. Это может привести к более разрушительному воздействию океана, серьёзным изменениям в естественном движении песка и отложений, а также к увеличению числа наводнений и штормов.
Однако некоторые ученые считают, что волны могут помочь в борьбе с изменениями климата. Так, например, люди используют воду, чтобы вырабатывать электроэнергию. Поскольку она вырабатывается в море и на уровне моря, она не конкурирует за землю, как солнечная энергия, и не влияет на виды, как морская ветровая энергия.
Однако есть одна проблема, которая заключается в том, что это менее развитая технология, чем ветряная и солнечная энергия. Поэтому использование энергии волн и приливов значительно отстает от уровня, необходимого для того, чтобы хотя бы к 2050 году помочь миру достичь нулевого уровня выбросов.
Ранее стало известно, что глобальное потепление утроит площадь непригодных для жизни территорий Земли.