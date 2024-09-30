Волна чихающих. Главный инфекционист объяснил, как не заболеть гриппом

Число заболевших гриппом за неделю выросло на четверть. Как не попасть в их число, aif.ru рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов:
— С наступлением холодов люди проводят больше времени в закрытых помещениях, в том числе в так называемых организованных коллективах (например, детсадах и школах), где вирусы легче передаются от человека к человеку. Холодный воздух также может высушивать слизистую оболочку носа, делая ее более восприимчивой к вирусам, то же самое происходит со слизистыми у человека в помещении, когда начинается отопительный сезон.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю (с 16 по 22 сентября) число заболевших увеличилось на 25% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 880 тыс. случаев. 16,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, и пока находки вируса гриппа единичны.
Грипп относится к наиболее тяжелым заболеваниям среди респираторных вирусных инфекций и может приводить к серьезным осложнениям, таким как пневмония, синуситы, обострение хронических и особенно сердечно-сосудистых заболеваний.
Основной и эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Введение в организм вакцины не вызывает заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.
Прививаться от гриппа необходимо ежегодно, поскольку каждый новый сезон состав вакцины от гриппа обновляется в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения об актуальных штаммах вируса. Российские вакцины, которые доступны в поликлиниках и пунктах вакцинации, эффективны и безопасны, защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа. Прививаться следует, начиная с сентября, до эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после прививки и сохраняется до года.
В настоящее время в нашей стране проводится Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Вакцинация осуществляется бесплатно.
Прививка снижает риск заболевания гриппом и препятствует развитию тяжелого течения и осложнений. Она особенно показана лицам из групп риска:
1) детям начиная с 6 месяцев и лицам старше 60 лет;
2) людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких, сахарным диабетом, избыточным весом;
3) беременным женщинам;
4) лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
Прививка — это простой и действенный способ обезопасить не только себя, но и своих родных и близких, особенно тех, кто относится к группам риска.