Волна чихающих. Главный инфекционист объяснил, как не заболеть гриппом

— С наступлением холодов люди проводят больше времени в закрытых помещениях, в том числе в так называемых организованных коллективах (например, детсадах и школах), где вирусы легче передаются от человека к человеку. Холодный воздух также может высушивать слизистую оболочку носа, делая ее более восприимчивой к вирусам, то же самое происходит со слизистыми у человека в помещении, когда начинается отопительный сезон.