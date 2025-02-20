Волк и Баба Яга. Психиатр пояснила, почему дети боятся монстров

«Кого они там видят? Не обязательно страшных монстров, это бывают просто персонажи, которые напугали ребенка. Например, Урсула из “Русалочки”. Кроме того, у детей под кроватью лежит куча игрушек и других вещей. Например, носок, покрытый пылью. Опять же, ребёнок, что не знает о монстрах, свесился и вот он страшный, обрамленный тенью, покрытый пылью. Это точно кто-то меховой. Ясное дело, ну кто там может быть? Ну не носок же, правда. Еще возможны аффективные иллюзии, то есть, когда в предмете узнается не то, что есть на самом деле. То есть это не джинсы лежат на кресле, а какое-то существо, либо человек. Это идёт как ложное узнавание», — продолжает Светлана Иванова.