Волк и Баба Яга. Психиатр пояснила, почему дети боятся монстров

Источник страха
Удивительно, но почему-то практически все дети на планете в юном возрасте боялись монстров. Не тех, что были в телевизоре или на страницах книг, а тех, что «прятались» в шкафу или даже под собственной кроватью. Например, Бабы Яги или серого волка.
Узнать, кто именно ввел в культурный оборот идею монстров в собственной квартире — сложно. Ведь пугающие существа в виде кентавров, змей и другой нечисти появились ещё в древнегреческой мифологии. Но активно распространяться в детской литературе, картинах и поговорках они стали в Америке в 20 веке.
В России самой знаменитой пугалкой детей давно закрепилась народная колыбельная про серого волка, что придёт и укусит за бочок. В других же странах есть свои «воспитатели». Например, в странах Латинской Америки это Мешконосец, что уносит непослушных детей. В Азербайджане — это некий Див. Великан с густой волосяной растительностью на теле, маленькими рожками на голове и обязательно красного цвета.
В Хорватии детей пугает Баба Рога. То же самое, что и наша Баба Яга, но злее, страшнее и с рогом на лбу. В Англии самым страшным существом считается Чёрная Аннис. Одноглазая старушка с металлическими когтями, что очень любит маленьких детей.
Но если детей или вас лично в детстве никто не пугал, откуда малыши уверены, что под их кроватью точно кто-то живет? Со скольких лет начинаются столь бурные фантазии и как помочь их пережить — объясняет психиатр.
Тревожные дети
«Несмотря на то, что многие дети верят в монстров в шкафах, все-таки есть и те, кто с этим не сталкивается. В основном синдром страха охватывает тревожно-мнительных, просто тревожных или боязливых, пугливых детей. Их психика незрелая, дети некритичны к своим суждениям, так как они еще маленькие, не получили минимальный житейский опыт. Чаще всего страхи возникают примерно с трёх до семи лет. Почему? Потому что в этом возрасте наиболее активно формируется воображение у ребенка. То есть, когда он работает на полную, ребенок что-то представляет, выдумывает, иногда он уже не может отличить выдуманные, созданные им образы от реально существующих объектов», — рассказала психиатр Светлана Иванова.
Как утверждает специалист, даже если детей дома оберегают от фильмов ужасов или сказок со страшными сюжетами, все равно найдется какой-нибудь сверстник, что поделится мыслями. Тем более, что такие «монстры» уже давно укоренились в культуре. Причём американской.
Где обитают монстры
Во-первых, их шкафы — это проводники в сказочный мир, во-вторых, они значительно больше, чем в большинстве домов России. Это не просто коробка, а целые гардеробные, где темно и прячется неизвестность.
«Кого они там видят? Не обязательно страшных монстров, это бывают просто персонажи, которые напугали ребенка. Например, Урсула из “Русалочки”. Кроме того, у детей под кроватью лежит куча игрушек и других вещей. Например, носок, покрытый пылью. Опять же, ребёнок, что не знает о монстрах, свесился и вот он страшный, обрамленный тенью, покрытый пылью. Это точно кто-то меховой. Ясное дело, ну кто там может быть? Ну не носок же, правда. Еще возможны аффективные иллюзии, то есть, когда в предмете узнается не то, что есть на самом деле. То есть это не джинсы лежат на кресле, а какое-то существо, либо человек. Это идёт как ложное узнавание», — продолжает Светлана Иванова.
Побороть страх
Помочь детям избавиться от страхов легко. Важно понять, что в этот период, когда дети начинают засыпать одни, они более беззащитны и уязвимы. Поэтому все их творческие фантазии нужно уметь принимать. Обсуждать, разговаривать, но остро не реагировать и не ругать. Особенно мальчиков. Нельзя детям говорить: «Ты же трус, а не мужчина». Иначе это грозит подрывом доверия и появлением психических отклонений.
Кроме того, не нужно давать детям перед сном активные игры или мультфильмы. Смотреть те же ужастики можно, но не за час до отбоя.
«Идеально будет, конечно, почитать книгу, но только без каких-нибудь остросюжетных поворотов. Что-то наивное, доброе, с приятными, позитивными персонажами, без каких-то таких жутких злодеев и без ужасных картинок. Если ребёнку не дают покоя образы под кроватью, то достать все содержимое под ней, рассмотреть, посветить фонариком. Ещё как вариант установить ночники», — подытожил специалист.