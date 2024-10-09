Волгоградский психотерапевт рассказал о синдроме отложенной жизни

Изначально состояние сценария или невроза отложенной жизни относилось исключительно к тем, кто работал на Севере в суровых условиях, копя деньги на будущую жизнь на юге или в Центральной части России. А когда наконец наступало время лучшей жизни, люди не знали, как распорядиться ей и своими накоплениями.