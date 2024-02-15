Волан-де-Морт и Иисус: как в Финляндии нельзя называть детей

Комиссия по утверждению имен, действующая под управлением Министерства юстиции Финляндии, приняла решение о том, как родителям нельзя называть своих детей. Об этом пишет Европульс.
Каждый год Комиссия выпускает список имен, которые нельзя давать своим детям. В этот раз в него вошли: Волан-де-Морт, Эльдорадо, Иисус, Сенатор, Тефлон, Yes (в переводе означает «Да»), Стол, Глитч, Молоток, Велосипед и другие, которые могут оскорбить человека или создать ему проблемы в будущем.
Помимо прочего, в Финляндии существует закон об именах и фамилиях, согласно которому девочек нельзя называть традиционными мужскими именами, а мальчиков — женскими. Также запрещено давать имя, которое по звучанию схоже с фамилией. Под исключение могут попасть только жители страны с иностранными корнями.
Ранее были названы необычные имена, которые москвичи давали своим детям в 2023 году.
Анна Морозова