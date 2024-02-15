Волан-де-Морт и Иисус: как в Финляндии нельзя называть детей

Каждый год Комиссия выпускает список имен, которые нельзя давать своим детям. В этот раз в него вошли: Волан-де-Морт, Эльдорадо, Иисус, Сенатор, Тефлон, Yes (в переводе означает «Да»), Стол, Глитч, Молоток, Велосипед и другие, которые могут оскорбить человека или создать ему проблемы в будущем.