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Волан-де-Морт и Иисус: как в Финляндии нельзя называть детей

И с чем это связано.
Источник: Freepik

Комиссия по утверждению имен, действующая под управлением Министерства юстиции Финляндии, приняла решение о том, как родителям нельзя называть своих детей. Об этом пишет Европульс.

Каждый год Комиссия выпускает список имен, которые нельзя давать своим детям. В этот раз в него вошли: Волан-де-Морт, Эльдорадо, Иисус, Сенатор, Тефлон, Yes (в переводе означает «Да»), Стол, Глитч, Молоток, Велосипед и другие, которые могут оскорбить человека или создать ему проблемы в будущем.

Помимо прочего, в Финляндии существует закон об именах и фамилиях, согласно которому девочек нельзя называть традиционными мужскими именами, а мальчиков — женскими. Также запрещено давать имя, которое по звучанию схоже с фамилией. Под исключение могут попасть только жители страны с иностранными корнями.

Ранее были названы необычные имена, которые москвичи давали своим детям в 2023 году.

Анна Морозова