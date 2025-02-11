Вокруг Эрмитажа появятся новые видеокамеры

Исторический центр Санкт-Петербурга является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из главных достопримечательностей России. Чтобы на его улицах было еще безопаснее и комфортнее, власти решили оснастить центр города дополнительными видеокамерами.
По новой программе камеры слежения будут охватывать Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Дворцовую набережную, сад Зимнего дворца, Главный штаб и часть Миллионной улицы.
О новых уличных камерах рассказал городской Комитет по информатизации и связи. Председатель комитета Юлия Смирнова обрисовала новую программу поэтично: «Как кисть художника бережно прорисовывает детали на холсте, так и современные системы видеонаблюдения создают дополнительный уровень защиты для бесценных памятников искусства и архитектуры».
Санкт-Петербург остается одним из лидеров России по внутреннему туризму и, по данным властей, регулярно ставит рекорды по числу гостей. Власти обещают, что новые камеры обеспечат безопасность горожан и туристов прежде всего во время крупных событий, которые регулярно проводятся на Дворцовой площади: концерты, фестивали, спортивные соревнования и праздник «Алые паруса».
Ранее рассказали, что петербургский книжный магазин запустил акцию «Клуб разбитых сердец».