Вокруг Эрмитажа появятся новые видеокамеры

Санкт-Петербург остается одним из лидеров России по внутреннему туризму и, по данным властей, регулярно ставит рекорды по числу гостей. Власти обещают, что новые камеры обеспечат безопасность горожан и туристов прежде всего во время крупных событий, которые регулярно проводятся на Дворцовой площади: концерты, фестивали, спортивные соревнования и праздник «Алые паруса».