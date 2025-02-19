Вокалист группы Blink-182 выставит картину Бэнкси на аукцион

Марк Хоппус, вокалист группы Blink-182, решил выставить полотно Бэнкси «Сырая нефть (Веттриано)» на аукцион Sotheby’s в Лондоне (Великобритания), — пишет Associated Press.
Хоппус приобрел картину еще в 2011 году, долгое время она висела в его доме в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). После недавних лесных пожаров вокалист принял решение продать работу Бэнкси и пожертвовать часть вырученных средств местному фонду пожарной охраны, а также двум медицинским благотворительным организациям.
Сообщается, что аукцион состоится в начале марта. На нем также будут представлены работы Пабло Пикассо, Есимото Нара, Энтони Гормли и Роя Лихтенштейна.
«Сырая нефть» — картина из знаменитой серии Бэнкси, созданной в 2005 году. Данное полотно вдохновлено работой шотландского художника Джека Веттриано «Поющий дворецкий». Бэнкси изобразил пару, танцующую на пляже, и слуг с зонтиками. На задний план художник добавил тонущий нефтяной лайнер и две фигуры, которые тащат бочку с токсичными отходами. Таким образом Бэнкси хотел показать, что «настоящий ущерб окружающей среде наносят не граффити-художники и пьяные подростки, а крупный бизнесмены».
Эксперты высоко оценивают картину «Сырая нефть». Предполагается, что она уйдет с молотка примерно за $6 млн (~ 540 млн рублей).
Ранее рассказывали, что Бэнкси завершил серию работ с животными в Лондоне.