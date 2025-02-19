Вокалист группы Blink-182 выставит картину Бэнкси на аукцион

«Сырая нефть» — картина из знаменитой серии Бэнкси, созданной в 2005 году. Данное полотно вдохновлено работой шотландского художника Джека Веттриано «Поющий дворецкий». Бэнкси изобразил пару, танцующую на пляже, и слуг с зонтиками. На задний план художник добавил тонущий нефтяной лайнер и две фигуры, которые тащат бочку с токсичными отходами. Таким образом Бэнкси хотел показать, что «настоящий ущерб окружающей среде наносят не граффити-художники и пьяные подростки, а крупный бизнесмены».