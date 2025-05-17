Журналист The Economist Оливер Кэролл утверждает, что на переговорах в Стамбуле глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Россия готова вести боевые действия вечно и напомнил о других затяжных конфликтах в истории страны.
— Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? — цитирует Кэролл слова Мединского.
По итогам Северной войны Россия провозглашена империей, получен выход к Балтийскому морю, а Швеция потеряла свой статус и утратила часть территорий. В этом конфликте на стороне Русского государства воевало Войско Запорожское. Часть казаков перешла на сторону Карла XII, но успеха это не имело. Предавший Петра I, гетман Иван Мазепа был вынужден бежать в Турцию, где и скончался.
— Это важный пример, демонстрирующий опыт противостояния России и Запада. Напомню, что Швеция была одной из ведущих держав в мире. Россия смогла нанести ей сокрушительное поражение, несмотря на тяжелое начало конфликта и технологическое отставание петровской Руси, — рассказал ВФокусе Mail политолог Никита Мендкович.
По его словам, это показывает уверенность в победе, готовность достигнуть ее за долгий срок, но одновременно — это и посыл к миру, который может наступить здесь и сейчас, если Запад и Украина пойдут на встречу требованиям Москвы.