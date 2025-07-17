Воевать будут все: кого Верховная рада приглашает в ВСУ

Украинцы старше 60 лет смогут служить в рядах ВСУ. Соответствующий закон одобрила Верховная рада, однако поддержали такую инициативу не все парламентарии.
— 306 нардепов поддержали право военнослужащих, которым исполнилось 60 лет, по их желанию продолжить защиту Украины, приняв законопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, — рассказала в своих социальных сетях депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Для того чтобы пожилые украинские мужчины продолжили защищать киевский режим, им необходимо успешно пройти врачебную комиссию. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил в разговоре с ВФокусе Mail суть принятого закона, касающегося мужчин, кому за 60.
— Для заключения контракта обязательно получение письменного согласия командира воинской части. Введен двухмесячный испытательный срок для всех, кто заключает такой контракт. Если за это время военнослужащий не соответствует требованиям, контракт может быть расторгнут, — рассказал Царев.
Он отметил, что пока нет речи о принудительной мобилизации, а вот сам контракт рассчитан на год с возможностью продления его еще на такой же срок. По словам бывшего парламентария, это еще один показатель того, что режим Зеленского нуждается в пополнении ВСУ.
Ранее власти Украины начали формировать подразделения из молодежи. Подписать контракт с выплатой в 1 миллион гривен стало возможно тем, кто не достиг 25 лет.
— Украинская армия меняется. Она становится современной, сильной и гибкой. «Контракт 18−24» — это один из шагов к формированию профессиональной армии нового уровня, где каждый доброволец — это ценность и сила нашей обороны, — цитирует РБК министра обороны Украины Рустема Умерова.