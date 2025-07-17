Воевать будут все: кого Верховная рада приглашает в ВСУ

Он отметил, что пока нет речи о принудительной мобилизации, а вот сам контракт рассчитан на год с возможностью продления его еще на такой же срок. По словам бывшего парламентария, это еще один показатель того, что режим Зеленского нуждается в пополнении ВСУ.