Воевали с мертвецами. Почему турки взорвали русский храм в пригороде Стамбула Сан-Стефано

Съемка уничтожения русского храма в пригороде Стамбула Сан-Стефано по иронии судьбы стала первым турецким фильмом и положила начало турецкому кино.
Русско-турецкая война. Причины и итоги
С самого начала русский храм с 30-метровой колокольней, напоминавший горящую свечу, поставленную на канун в память о павших солдатах, был туркам костью в горле и напоминал не только о победе русского оружия, но и о поражении Турции в русско-турецкой войне 1877−1878 годов.
В этой войне Россия заступилась за балканских славян, стонущих под игом Османской империи. Годом ранее турки самым жестоким образом подавили восстание болгар. После этого сербы и черногорцы объявили османам войну. Без поддержки России эти православные народы были обречены на геноцид. Поэтому Москва не только поддержала их в военных действиях, но, заручившись нейтралитетом Австро-Венгрии, начала против Турции войну на Балканах и на Кавказе.
Результат был ошеломительным — к 1878 году русские воска под командованием генерала Михаила Скобелева стояли в нескольких километрах от Стамбула (Константинополя), а сам Скобелев, переодевшись в гражданское платье, то и дело выходил прогуляться в город.
Все ждали штурма. Но штурма не случилось из-за дипломатических коллизий. Опасаясь вмешательства в войну сильнейших стран Европы — Австро-Венгрии, Франции или Британии, которая уже обещала поддержку туркам взамен на Кипр, — император Александр II посчитал, что своих целей русская армия достигла. И в пригороде Стамбула Сан-Стефано с турками был подписан Сан-Стефанский мир.
По нему балканские страны получали независимость и увеличение территорий, а Россия — выход к Средиземному морю и часть территории в Закавказье, включая город Батум.
Результаты России в войне были восприняты европейцами чуть ли не как оскорбление. В этом же 1878 году в Берлине на Международном конгрессе Австро-Венгрия и Британия заставили Россию отказаться от части достигнутых соглашений. Они вернули туркам Македонию, разделили Болгарию на три части и лишили Россию Баязета и Алашкертской долины.
Тем не менее некоторые достижения остались: болгары праздновали появление своего государства с центром в Софии, независимость получили Румыния, Сербия и Черногория. Турция клятвенно обещала провести реформу самоуправления в регионах, где жили христиане, и улучшить положение армян, проживавших на ее территории. Обещание она так и не выполнила.
Строительство церкви-усыпальницы в Сан-Стефано
Боевые потери России в войне составили 19 тысяч человек. Русские воины совершали многочисленные подвиги, освобождая славянские народы из-под ига Османской империи. Оборона Баязета, удержание Шипкинского перевала, сражение под Плевной, взятие Эрзерума и, наконец, взятие Сан-Стефано, находящегося в нескольких километрах от заветного Константинополя, явили миру силу русского духа и примеры мужества и отваги русских солдат. Османская империя шаталась.
Поэтому в России решили увековечить память о русских воинах, павших за освобождение балканских народов и похороненных в турецкой земле. Переговоры о строительстве храма-усыпальницы в Сан-Стефано длились 20 долгих лет и были еще одной победой России — на этот раз на дипломатическом фронте.
Уговорить турок построить возле их столицы памятник русским воинам было сложно. За годы переговоров нарратив «памятник воинской славы» сменился на «мемориал-усыпальницу», но даже с таким названием Русская православная церковь была словно кинжал, поднесенный к горлу блистательной Порты. Она напоминала не только о славе русского оружия, но и о поражении Османской империи.
Тем не менее храм был построен. Он стоял на пригорке и возвышался над окружающими домами. Ранее на его месте находился русский госпиталь. Одни историки говорят, что его высота составляла 30 метров. Другие — что 46. Это был трехъярусный четверик в русском стиле, возведенный по проекту архитектора Владимира Суслова. Высокий купол, похожий на один из куполов храма Василия Блаженного, служил колокольней. В крипте храма (подвальном помещении) упокоились останки 5 тысяч русских воинов, еще столько же было похоронено на православном кладбище возле храма.
Храм был открыт в 1898 году и производил грандиозное впечатление. Своими высокими лестницами он напоминал о взятии русскими солдатами перевалов и турецких крепостей. А визуально довлел над окружающей равниной, как бы напоминая о том, что еще вчера русская армия стояла у ворот Стамбула. Его территория была обнесена высокой крепостной стеной.
Собственного притча у храма не было, службы служили священники, приезжавшие из Стамбула.
Ну, разумеется, наши гордые восточные соседи не смогли долго терпеть такой памятник. Ведь он напоминал не только о России, но и о том, что турки сами здесь недавние гости, а город еще вчера носил название Царьград — Константинополь. Даже район, в котором стоял храм, был издревле христианским и свое название получил в честь святого Стефана, чьи мощи какое-то время хранились в местной деревне. Здесь до сих пор стоят три христианских храма — католический, православный и армянский. А добраться до района из центра Стамбула можно за 20 минут.
Как был взорван храм в Сан-Стефано
Уничтожение русской святыни турками произошло через три дня после того, как Османская империя в 1914 году объявила газават и вступила в войну с Россией на стороне Германии и Австро-Венгрии.
Уничтожение усыпальницы русских воинов обставили с помпой — снос храма было решено во что бы то ни стало снять на кинопленку. Пытались даже пригласить австрийцев, но в последний момент нашли оператора-любителя Фуната Узныкая, который и задокументировал варварский акт османских властей.
14 ноября 1914 года в 08:30 усыпальница русских солдат была взорвана. Посмотреть на акт вандализма стеклось большое количество народа. После взрыва все, что могло гореть, было сожжено, и турки водрузили на развалинах флаги Османской империи.
К счастью, православным монахам Стамбула было позволено перед уничтожением святыни вынести из нее все иконы и утварь.
Фильм, отснятый Узныкаем, стал первым в истории турецкого кино. Его так и назвали — «Уничтожение русского памятника в Сан-Стефано». Позже кинопленка была утеряна, но сохранилось несколько фотографий с места события. Некоторые турецкие авторы даже считают, что фильма вообще не было, потому что Узныкай не умел снимать и делал вид, что снимает, чтобы не разозлить начальство.
Но дело было сделано — турки расправились с мертвыми русскими солдатами.
Планы по восстановлению храма в Сан-Стефано
В XXI веке Кремль пытался договориться со Стамбулом о восстановлении памятника погибшим русским воинам. И вроде бы даже в 2016 году были достигнуты какие-то соглашения. Российская сторона в качестве ответной меры соглашалась открыть туркам доступ к захоронениям турецких солдат. Но после начала СВО вопрос подвис. Турция остается не только соперником России, но и ее противником, страной НАТО, а ее элита давно вынашивает планы по воссозданию халифата и захвату российских территорий.