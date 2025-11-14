Воевали с мертвецами. Почему турки взорвали русский храм в пригороде Стамбула Сан-Стефано

Ну, разумеется, наши гордые восточные соседи не смогли долго терпеть такой памятник. Ведь он напоминал не только о России, но и о том, что турки сами здесь недавние гости, а город еще вчера носил название Царьград — Константинополь. Даже район, в котором стоял храм, был издревле христианским и свое название получил в честь святого Стефана, чьи мощи какое-то время хранились в местной деревне. Здесь до сих пор стоят три христианских храма — католический, православный и армянский. А добраться до района из центра Стамбула можно за 20 минут.