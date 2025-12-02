Украинского лидера Владимира Зеленского волнует лишь его личная судьба, а не жизнь своего народа и военнослужащих, и президент России Владимир Путин на это постоянно указывает. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя недавнее посещение главой государства одного из командных пунктов группировки войск «Запад».