Военный эксперт рассказал, зачем Украине перемирие

Кнутов отметил, что Россию «не раз уже обманывали» по вопросу перемирия. Москва в течение СВО объявляла перемирие в зоне боевых действий, напомнил аналитик, однако «противник, к сожалению, использует все ситуации для того, чтобы нарастить свои ресурсы».