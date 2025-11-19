По его словам, удары были направлены по важнейшим целям, включая объекты инфраструктуры.
«Долгое время Украина не использовала американские ракеты для ударов по территории России. Сегодня был нанесен удар по Воронежской области, где расположены военные учебные заведения, аэродром, Нововоронежская АЭС и другие ключевые объекты. Применение этих ракет — это явный сигнал и полное участие США в атаке», — отметил Кнутов.
Он также подчеркнул, что Вашингтон демонстрирует двойственную политику: публично призывая к миру, но на практике разрешая Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России. Кнутов уверен, что все данные для пуска ракет, включая цифровые карты и координаты целей, были предоставлены украинской стороне именно Соединенными Штатами.
«Полетное задание составлялось по американским данным. США предоставили ВСУ цифровые карты, определили места запуска и цели. Это крайне негативный сигнал, так как Соединенные Штаты, с одной стороны, говорят о заключении мирного соглашения, а с другой — фактически позволяют уничтожать наше мирное население», — заключил эксперт.
Ранее в этот же день Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS Вооруженных сил Украины (ВСУ), при помощи которых украинская армия попыталась атаковать ракетами ATACMS объекты в Воронеже. Уточнялось, что обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома и одного из частных домов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Российская армия противостоит попыткам ВСУ в нанесении ударов по территории России. Он также отметил, что российские военные продолжают выполнять свои задачи, действуя исключительно по военным и околовоенным целям, как это было и ранее.