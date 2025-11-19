Военный эксперт раскрыл роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

«Долгое время Украина не использовала американские ракеты для ударов по территории России. Сегодня был нанесен удар по Воронежской области, где расположены военные учебные заведения, аэродром, Нововоронежская АЭС и другие ключевые объекты. Применение этих ракет — это явный сигнал и полное участие США в атаке», — отметил Кнутов.