Военный эксперт: почему западные бойцы из ВС РФ не хотят возвращаться в свои страны

«Западные волонтеры, которые действуют на стороне России, у себя дома объявлены военными преступниками, в отношении них идут уголовные преследования. Поэтому они, конечно же, стараются домой не возвращаться, а оставаться в России. Но также нельзя скидывать со счетов их патриотические чувства, чувства ненависти к тем режимам, которые возобладали в их стране, в частности, в Великобритании. Я думаю, что это комплексное убеждение о том, что Россия — это цивилизованная страна, где можно остаться навсегда», — сказал собеседник издания.