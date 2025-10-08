Сжег паспорт и отрекся от Британии
Доброволец из Великобритании Эйден Миннис, который принимает участие в боевых действиях в рядах Вооруженных сил РФ и который ранее сжег свой паспорт, заявил, что не хочет быть частью Соединенного Королевства. Об этом он рассказал РИА Новости.
Он пояснил, что не может вернуться на родину, поскольку там его могут посадить в тюрьму. По его словам, в Великобритании приняли закон, согласно которому можно лишить гражданства любого, кто, по мнению властей, представляет угрозу нацбезопасности.
«Я подпадаю под этот список», — подчеркнул Миннис.
Кроме того, доброволец отметил, что дома на него со стороны местных СМИ обрушилась клевета, его семью преследуют, причем не только власти, но и обычные граждане.
«Я не хочу быть частью этой сатанинской страны», — сказал он.
Преследуют на родине только из-за связи с РФ
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail заявил, что против западных волонтеров, принимающих участие в специальной военной операции на стороне РФ, в их странах возбуждают уголовные дела, считая их военными преступниками.
«Западные волонтеры, которые действуют на стороне России, у себя дома объявлены военными преступниками, в отношении них идут уголовные преследования. Поэтому они, конечно же, стараются домой не возвращаться, а оставаться в России. Но также нельзя скидывать со счетов их патриотические чувства, чувства ненависти к тем режимам, которые возобладали в их стране, в частности, в Великобритании. Я думаю, что это комплексное убеждение о том, что Россия — это цивилизованная страна, где можно остаться навсегда», — сказал собеседник издания.
Матвийчук пояснил, что западных добровольцев преследуют только потому, что Россия на Западе ассоциируется с абсолютным злом. По его словам, они считают, что любой западный человек, который пытается оправдать РФ, нарушает их взгляды.
«Таким образом они стараются переложить всю ответственность, негатив на человека, который имеет свои убеждения, чувства», — подчеркнул он.
В рядах ВС РФ очень много добровольцев из славянских стран
Военный эксперт отметил, что в рядах Российской армии в зоне СВО принимает участие очень много добровольцев из славянских стран. При этом есть военные и из Африки и Азии.
«Очень много добровольцев из славянских стран. Есть болгары, сербы. Небольшое количество американцев. Кстати, совсем недавно погиб сын заместителя начальника ЦРУ, который по своим убеждениям участвовал в боях за Россию. Есть интернациональный батальон, где сосредоточены добровольцы практически со всех стран мира. Также есть граждане из Азии, Африки», — сказал Матвийчук.
Эксперт подчеркнул, что иностранцы, участвующие в боях на стороне РФ, приехали не ради денег. По его словам, они «выполняют свой долг перед будущим».
Ранее сообщалось, что власти Украины опубликовали данные о якобы резком увеличении числа иностранных наемников, сражающихся на стороне России. Озвученная статистика показывает, что доля иностранцев среди пленных достигла почти половины. Зачем Киев преувеличивает — в материале ВФокусе Mail.
Артем Феоктистов.