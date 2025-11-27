Военный эксперт ответил, чем Россия будет сбивать новые украинские дроны Octopus

«Если этот дрон действительно является тем, что они заявили — дроном ПВО, для его уничтожения будут применяться точно такие же дроны ПВО, которые у нас сегодня уже есть на вооружении, и, конечно же, переносные комплексы типа “Стрела”, “Верба” и “Панцири”. У нас есть чем сбивать любое новое оружие, любой новый дрон. Я думаю, что ничего страшного на поле боя не произойдёт», — добавил Матвийчук.