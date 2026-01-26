Военный эксперт: к чему готовится Румыния и зачем ставит под ружье 15-летних

Дандыкин напомнил, что исторический опыт демонстрирует непредсказуемость Румынии как военно-политического игрока. Так, во время Второй мировой войны она была союзником нацистской Германии и участвовала в нападении на СССР в 1941 году. Однако в 1944 году, после стремительного наступления советских войск, в стране произошел переворот, и она перешла на сторону антигитлеровской коалиции, объявив войну Германии.