Новая военная доктрина
Румыния запускает массовую программу военной подготовки населения. Согласно новым правилам, право на добровольную начальную подготовку получают подростки с 15 лет. Они смогут проходить ее в специальных лагерях при воинских частях. Для взрослых граждан от 18 до 35 лет, не служивших ранее, предусмотрены четырехмесячные оплачиваемые курсы с полным социальным обеспечением.
«При введении чрезвычайного положения и режима осады или при объявлении мобилизации и военного положения резервисты концентрируются и/или мобилизуются в соответствии с потребностями учреждений, ответственных за оборону и национальную безопасность», — говорится в законе.
Одновременно с этим, согласно нормативному акту, граждане Румынии, проживающие в Румынии и проходившие военную службу в вооруженных силах государств-членов Североатлантического договора или ЕС, регистрируются в военных центрах с присвоенным им воинским званием. В качестве резервистов учитываются граждане Румынии, мужчины и женщины, проходившие действительную или резервную военную службу, а также служившие в полиции или тюремной охране.
Как заявил начальник Генштаба Румынии Георгицэ Влад, цель инициативы — увеличить численность румынской армии до 100 тысяч человек к 2029 году. Это позволит закрыть критический некомплект личного состава, в том числе среди летчиков для истребителей F-16. Кроме того, в интервью каналу TVR info он сообщил, что в ближайшее время в Румынию будет направлено подразделение американских военных, оснащенное танками Abrams.
Программа стартует на фоне активной модернизации военной инфраструктуры страны. Румыния закупает новое вооружение и технику, а также расширяет авиабазу имени Михая Когэлничану, которая находится менее чем в 400 километрах от Севастополя. Как отмечает военкор Семен Пегов, эти действия окончательно закрепили за Румынией роль одного из главных военно-политических партнеров США и НАТО в черноморском регионе, превратив ее территорию в передовой плацдарм альянса.
Уроки истории
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценивает эти шаги, как прямое следствие вассальной зависимости от США. «Им сказали — они сделали. И посчитали это за гордость, что им доверили такую задачу», — заявил ВФокусе Mail аналитик.
По его мнению, призыв молодежи — это попытка закрыть «дыры» в обороне, образовавшиеся из-за готовности Бухареста безоговорочно выполнять указания альянса, размещая на своей территории американские ракеты, танки «Абрамс» и военных инструкторов.
Дандыкин напомнил, что исторический опыт демонстрирует непредсказуемость Румынии как военно-политического игрока. Так, во время Второй мировой войны она была союзником нацистской Германии и участвовала в нападении на СССР в 1941 году. Однако в 1944 году, после стремительного наступления советских войск, в стране произошел переворот, и она перешла на сторону антигитлеровской коалиции, объявив войну Германии.
«С Румынией в любой ситуации нужно быть готовым к одному: укреплять нашу границу. Потому что история показывает: если станет трудно — они сдадутся», — подчеркнул эксперт. По его словам, это делает страну исторически ненадежным партнером.
«Это очень своеобразный союзник. В прошлом его действия уже вынуждали нас отвлекать войска на юг, ослабляя основные фронты», — пояснил капитан первого ранга запаса.
Он убежден, что в случае крупного столкновения между Россией и НАТО, Румыния как передовой плацдарм альянса будет стерта с лица земли в первые же часы конфликта. «Если считать гордостью, что вам доверили стать плацдармом для третьей мировой войны, значит, в итоге вас просто не станет», — заявил Василий Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что, размещая на своей территории ударные силы НАТО, Румыния сознательно делает себя первоочередной мишенью. «Дело Украины — это проблема Европы. Следовательно, и противостояние с Россией — это тоже европейская проблема», — добавил Дандыкин. По его оценке, Бухарест добровольно взял на себя всю полноту рисков, которые несут страны альянса, ведущие политику военного сдерживания России.