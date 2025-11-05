Военный эксперт допустил запуск «Посейдона» к берегу потенциального агрессора

«Я так понимаю, что это изделие будет дежурить где-то там, у берегов потенциального агрессора. И это будет постоянно, скорее всего. Да, его там, может быть, будут менять, есть определенные технологические моменты, связанные с его обслуживанием. Но это мероприятие надолго. То есть “Посейдон” заляжет, и никто не узнает», — заявил эксперт.