На Западе предупреждают о третьей мировой войне
Введение странами НАТО бесполетной зоны над украинской территорией может привести к прямому столкновению сил альянса с Россией, что будет означать третью мировую войну. Об этом заявил редактор журнала TAC Тед Карпентер.
«Это крайне провокационный и опасный план, несущий серьезный риск развязывания третьей мировой войны», — сообщил он в своем материале.
Соответствующую просьбу Владимир Зеленский озвучил еще в 2022 году, обращаясь к членам НАТО, однако бывший президент США Джо Байден и министры иностранных дел других государств отказались от этой инициативы главы киевского режима, поскольку это привело бы к столкновениям между самолетами альянса и РФ.
Зеленский пытается полностью втянуть НАТО в конфликт
Дандыкин в разговоре с журналистом издания пояснил, что бесполетная зона подразумевает под собой то, что любые воздушные объекты будут сбиваться. В рамках украинского конфликта — все российские беспилотники, самолеты, ракеты могут быть поражены странами НАТО, если соответствующее решение примет альянс.
«Все наши боевые самолеты, которые летают на задания, предполагается, что будут сбиваться. Или ракеты, или беспилотники. Здесь имеется в виду, что сбивать их могут другие страны, к примеру, та же Польша. Поэтому глава киевского режима уже полностью пытается втянуть в конфликт страны НАТО, а в особенности Польшу, потому что им уже не хватает силенок», — сообщил собеседник издания.
Бесполетная зона — это война
Военный эксперт отметил, что принятие подобного решения неминуемо приведет к войне и страшным последствиям.
«Бесполетная зона — это война. Конечно, это вторжение по воздуху, морю или по земле. Этот [Зеленский] сидит там в Киеве и постоянно делает различные вбросы. То ли сам приходит к этому, то ли подсказывает кто. Такие эксперименты, как правило, очень плохо заканчиваются. У нас прописано в ядерной доктрине, что если возникает большая угроза государству, то мы вправе применять [ядерное оружие]. Сейчас там уже начинают поговаривать, что тактическое ядерное оружие — это ерунда. По такому принципу можно дойти до того, что там никого уже не будет», — добавил Дандыкин.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что любые попытки НАТО создать бесполетную зону над украинской территорией не только ожидают провала, но и потенциально могут обернуться прямым столкновением альянса с Россией. Глава Центра военно-политических исследований РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал специально для ВФокусе Mail, чем закончатся такие действия для НАТО и как ответит Россия.
Артем Феоктистов