Военный эксперт: к чему приведет попытка Запада ввести бесполетную зону над Украиной

«Бесполетная зона — это война. Конечно, это вторжение по воздуху, морю или по земле. Этот [Зеленский] сидит там в Киеве и постоянно делает различные вбросы. То ли сам приходит к этому, то ли подсказывает кто. Такие эксперименты, как правило, очень плохо заканчиваются. У нас прописано в ядерной доктрине, что если возникает большая угроза государству, то мы вправе применять [ядерное оружие]. Сейчас там уже начинают поговаривать, что тактическое ядерное оружие — это ерунда. По такому принципу можно дойти до того, что там никого уже не будет», — добавил Дандыкин.