Военный эксперт Александр Артамонов: «французов гонит на Украину урановый голод»

— Оружейные контракты будут означать астрономические суммы прибыли для французского бюджета, который более 10 лет находится в состоянии постоянного дефицита. Стоит напомнить, что Франция — вторая страна в мире по экспорту вооружения после США. Также в этой ситуации присутствует еще один момент. Когда Макрон заявлял о смерти главного мозга НАТО, он вовсе не имел в виду роспуск альянса. Он намекал на приобретении европейцами большей независимости от американского покровительства с сохранением общих рамок Северо-Атлантического альянса. Фактически, переговоры с Трампом подтвердили эти намерения и дают возможность создать ЕС собственную армию, которая тем не менее, будет входить в НАТО. Это выгодно и США.