Военный эксперт Александр Артамонов: «французов гонит на Украину урановый голод»

— Что скрывается за критикой и угрозами в адрес России со стороны президента Франции? Что он вкладывает в слова «Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе»?
— Макрон не думает вести войну против России. Потому что это бессмысленно. Между прочим, последняя попытка французов состоялась во время Второй мировой войны, когда дивизия добровольцев СС из Франции «Карл Великий» (Шарлемань) попыталась повторить Бородино. Они были разбиты наголову. После чего использовались немцами в качестве вспомогательных карательных частей на Украине.
Отмечу, что французы имели возможность встретиться с нашей Армией на руинах Рейхстага, чьими последними защитниками были 800 добровольцев-смертников из той же дивизии СС «Карл Великий». В связи с этим ясно, что Макрон не утратил исторической памяти, но он желает выиграть. Его кредо — после заключения Мира, как того желает Трамп отбить у американцев право на ввод войск на Украину в качестве тех самых миротворческих формирований.
— Как Франция хочет использовать ввод миротворцев на Украину?
— У Макрона несколько причин ввести свой контингент на Украину. Ввод миротворцев позволит Франции контролировать 16 залежей урана на Украине. Париж сейчас не может утолить свой острый урановый голод после того, как его бывшие колонии в Африке окончательно освободились от влияния Парижа, благодаря дружбе с Москвой. Речь идет о Центральной африканской республики (ЦАР), Нигерии и Мали, которые закрывали львиную долю потребностей Франции в уране. Причем даже не в виде сырца, а после обработки. Так как центральный обогатительный комбинат находился в ЦАР.
С тех пор как эти страны перtстали продавать уран по бросовым ценам, Франция оказалась в очень тяжелом энергетическом состоянии. Тем более что австралийцы в рамках AUKUS отказались поставлять им свой уран. А после неудачных переговоров Макрона и главы республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Франции не светят никакие урановые сделки.
Получается, что Макрон надеется использовать Украину в качестве поставщика Урана для своей страны. Для этого ему очень важно ввести туда миротворцев. И это только первый срез игры. На втором этапе он попытается пролоббировать обновление оружия Украины при помощи французских производителей ВПК. Если 20−30 тысячный контингент французской армии войдет на территорию Украины, то ему будет легче пролоббировать эти соглашения. На сегодня французы поставили достаточно много вооружения Украине, начиная с танков, заканчивая истребителями.
— Согласны ли США с планами Макрона?
— Оружейные контракты будут означать астрономические суммы прибыли для французского бюджета, который более 10 лет находится в состоянии постоянного дефицита. Стоит напомнить, что Франция — вторая страна в мире по экспорту вооружения после США. Также в этой ситуации присутствует еще один момент. Когда Макрон заявлял о смерти главного мозга НАТО, он вовсе не имел в виду роспуск альянса. Он намекал на приобретении европейцами большей независимости от американского покровительства с сохранением общих рамок Северо-Атлантического альянса. Фактически, переговоры с Трампом подтвердили эти намерения и дают возможность создать ЕС собственную армию, которая тем не менее, будет входить в НАТО. Это выгодно и США.
А та дымовая завеса, которую пытаются растянуть перед Россией ровным счетом ничего не значит. Трамп договаривается с Макроном о создании новой итерации русофобского блока. Фактически, все остается в силе, достаточно вспомнить аналогичные антироссийские высказывания нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Фактически, речь идет о том, что американцы перестали давить на своих союзников, предоставив им возможность поставить под ружье собственное население. Потенциал франко-германского блока, где лидируют французы, крайне высок.
— Франция может сама производить истребители последнего поколения, имеет собственную элементную базу для производства компьютеров, собственную космическую программу, близка к созданию гиперзвука, имеет системы радиоэлектронной борьбы, подлодки и стратегический щит, независимый от США в отличие от Великобритании.
— Намерена ли Франция воевать с Россией?
— Удастся ли добиться Макрону консенсуса в Национальной ассамблее, потому что сейчас французы испуганы тем, их тянут на войну. Сам Макрон не считает, что ему придется воевать с Россией. Он хочет закрепить успех, которого он хищнически добился, способствуя агрессии НАТО на Украине. Также он намерен вместе с американцами получить дивиденды. Наконец, отмечу вся оборонные сооружения вокруг Одессы созданы французскими военными инженерами. Макрон также предлагает укрепить возвышенный правый берег Днепра, при помощи своих самоходных артиллерийских установок и оборудовав там массу укреплений, которые обеспечивают оборону вокруг себя на 360 градусов.
Таковы планы Макрона, особое вероломство французского президента заключается в том, что он провел более 100 часов в разговорах с президентом России, оставляя лазейки при помощи дипломатии для французских компаний, которые наверняка захотят вернуться на российский рынок.