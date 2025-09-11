Военный блогер Алехин не пошел на СВО после повестки

При прохождении медкомиссии в военкомате Алехин на просьбу перечислить имеющиеся заболевания сообщил: перелом позвоночника, гипертоническая болезнь, аритмия. Ему выдали направления для посещения врачей в областной больнице.
По словам мужчины, когда он отправился к медикам, от волнения у него подскакивало давление и его должны были госпитализировать. Однако он настаивал, что ему «надо было в военкомат».
«Прихожу к кардиологу, мерю давление — 220 на 120. Она: “Что такое?” Может, переволновался. Таблетку мне дала. По идее должна госпитализировать. Говорит: “Мы тебя отпустить не можем. На сутки сразу повесили мне холтер (устройство для мониторинга ЭКГ. — Ред.), который давление мерит и кардиограмму круглосуточно”, — пояснил он.
Далее, как утверждает Алехин, врачи якобы «гоняли со справками» военблогера по разным специалистам, пока он готовился к отправке в зону СВО. Однако в итоге, когда все обследования закончились, медики заявили, что у мужчины подтвердился диагноз «порок сердца».
«Я в одежде, экипировка у меня была для фронта, как волонтер. Всë купил себе. Прихожу в военкомат с рюкзаком 1 ноября. Они говорят: всë, [для вас] мобилизация закончилась, идите домой», — сказал Алехин.
При этом до начала СВО блогер, судя по фотографиям, активно посещал спортзал и занимался со штангой.
Ранее в этот день сообщалось, что в 2014 году Алехина судили за продажу некачественных протезов для инвалидов. Уточнялось, что он за небольшую сумму приобретал старые протезы у семей умерших инвалидов или тех, кому нужны были деньги. Однако в суде ему лишь назначили штраф.
Также 10 сентября Министерство юстиции РФ выявило у военного блогера нарушения нескольких статей федерального закона «О некоммерческих организациях» в ходе проверки фонда фигуранта.
9 сентября стало известно, что в отношении Алехина проводится проверка по подозрению в мошенничестве, связанном с помощью военнослужащим СВО. Его подозревают в отмывании денег и уходе от налогов под прикрытием помощи участникам спецоперации. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых он рассказал о способе отмывания миллионов рублей через свой благотворительный фонд. По данным источника «Известий», блогера 10 сентября опросили в полиции.