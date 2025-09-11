Военный блогер Алехин не пошел на СВО после повестки

Ранее в этот день сообщалось, что в 2014 году Алехина судили за продажу некачественных протезов для инвалидов. Уточнялось, что он за небольшую сумму приобретал старые протезы у семей умерших инвалидов или тех, кому нужны были деньги. Однако в суде ему лишь назначили штраф.